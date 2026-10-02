Mărturie emoţionantă a pilotului înjunghiat în aeronava FlyDubai. Comandantul navei a povestit că nu a vrut să lase pe nimeni să moară, iar acest gând i-a dat curaj şi forţă să se lupte pentru vieţile celor 174 de oameni aflaţi la bord. Transportat în Emiratele Arabe Unite, agresorul este anchetat acum pentru terorism şi deturnarea unui avion.

De pe patul de spital, cu capul bandajat, comandantul i-a povestit premierului Indiei cum a reuşit să îl oprească pe copilotul său, la câteva secunde după ce fusese înjunghiat.

"Eram la pământ şi simțeam cum aeronava se prăbușește și îmi spuneam, în timp ce eram lovit violent: "Ăsta e ultimul efort, Smit, ușa e chiar acolo". Cumva, am reușit să deschid ușa și toată lumea a intrat.", a spus Smit Machchhar, pilot.

Rănit grav, comandantul a fost la rândul lui salvat de pasagerii din avion. Tată a doi copii, pilotul a fost transportat la Abu Dhabi, iar acum este în afara oricărui pericol. El spune însă că a scăpat cu viaţă doar datorită anilor de experienţă.

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" Zbor de 17 ani și sunt căpitan de 11 ani. Ştiu interiorul unui avion şi cu ochii închişi.", a adăugat pilotul.

"Întreaga țară se roagă pentru tine. Curajul și spiritul tău de reacție rapidă au contribuit la salvarea atâtor vieți. Astăzi, întreaga țară poate spune cu mândrie că indienii nu sunt cei care iau vieți, ci cei care sunt dispuși să-și riște propriile vieți pentru a-i salva pe alții.", a declarat Narendra Modi, premierul Indiei.

Noi imagini din avionul groazei arată cum pasagerii s-au rugat pentru vieţile lor în clipele în care părea că avionul se prăbuşeşte.

"Totul va fi bine! Doamne, Tu ești cel mai mare. Nu există altul. Nu o să mor! O să o văd iar pe mama!", se ruga un pasager.

Pe reţelele sociale s-a viralizat un clip care arată felul în care pasagerii israelieni au fost îngrijiţi în Arabia Saudită, după aterizare. O femeie care poartă niqab a fost filmată în timp ce o ajuta pe o tânără evreică. Imaginile sunt cu atât mai impresionante cu cât cele două state nu au relaţii diplomatice, iar cetățenii celor două țări intră rareori în contact unii cu alții.