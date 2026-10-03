Jumătate dintre britanici ar vota în favoarea reintegrării în UE, potrivit unui nou sondaj

Jumătate dintre alegătorii britanici susţin revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj publicat sâmbătă de The Guardian, realizat în contextul preferinţei exprimate de prim-ministrul Andy Burnham pentru reintegrarea în UE, informează EFE.

Cu toate acestea, ziarul britanic notează că miniştrii laburişti s-au declarat îngrijoraţi cu privire la reaprinderea diviziunilor cauzate de Brexit (retragerea Marii Britanii din UE) şi, prin urmare, îndeamnă la prudenţă.

În urmă cu câteva zile, prim-ministrul britanic a declarat că va lua în considerare "toate opţiunile" în ceea ce priveşte relaţia cu UE şi nu a exclus "să meargă până la capăt" şi să ia în considerare reintegrarea în blocul comunitar.

La conferinţa anuală a Partidului Laburist, care a avut loc în septembrie la Liverpool, în nord-vestul Angliei, Burnham a declarat că Brexitul - susţinut printr-un referendum în 2016 şi implementat în 2020 - "a făcut mai mult rău decât bine".

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Sondajul publicat de The Guardian, realizat de Messina Group, a concluzionat că renegocierea relaţiei ţării cu UE ar putea creşte cota de voturi a Partidului Laburist, cu condiţia ca premierul să ofere un nou referendum şi să facă campanie în favoarea reintegrării în bloc.

Conform sondajului realizat pe un eşantion de 5.627 de persoane între 12 şi 24 septembrie, 50% dintre respondenţi s-au declarat în favoarea reintegrării în UE, în timp ce 45% au declarat că preferă ca Regatul Unit să rămână în afara blocului.

Aceste rezultate vor consolida poziţia celor din cadrul guvernului care doresc să promită la următoarele alegeri generale - programate pentru 2029 - că laburiştii vor negocia reintegrarea, susţine ziarul.

Cu toate acestea, există îngrijorări în rândul unor parlamentari laburişti - în special al celor ale căror circumscripţii au votat pentru Brexit - că până şi explorarea acestei opţiuni ar putea comporta riscuri politice şi ar putea da un impuls nedorit partidului populist de dreapta Reform UK, relatează ziarul britanic.

Programul electoral cu care Partidul Laburist a ajuns la putere în iulie 2024 exclude aderarea la piaţa unică şi la uniunea vamală, aşa că, în principiu, orice modificare fundamentală ar trebui supusă la vot la următoarele alegeri.

Opţiunea de revenire în UE se bucură de sprijinul unei mari părţi din Partidul Laburist, Partidul Liberal Democrat şi Partidul Naţional Scoţian (SNP), printre alţii, în timp ce Partidul Conservator şi Reform UK se opun acesteia.