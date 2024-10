Aşa arăta o conversaţie standard la telefon pe vremea bunicilor. Nepoţii, membrii ai generaţiei Z, se uită la telefonul fix ca la o piesă de muzeu.

Cu toate astea, românii rămân pe fir. Peste un miliard de minute s-au înregistrat anul trecut în reţeaua de telefonie fixă. Iar cele mai multe posturi fixe sunt în Bucureşti.

Dragoş şi Rareş au văzut aparatul cu disc doar la străbunici

"Mie imi place maxim, eu l-as folosi, dar trebuie sa fie conectat mereu la o priza. Formez numarul, dar asta dureaza un pic mai mult, dupa raspund si astept sa raspunda cealalta persoana la telefon. Cel mai probabil pe bunica, as intreba o ce mai face, cum e ziua ei", spune un tânăr.

Prima companie nationala de telefonie a apărut în anul 1930. Şi telefonul era o chestiune de statut. În comunism, funcţiona "cuplajul", adică doi abonaţi pe un singur post în centrală, astfel că putea folosi telefonul pe rând. Conform Insitutului National de Statistica, in Romania mai sunt 17 posturi fixe raportate la 100 de gospodarii. Cele mai multe in Capitala, Timiş si Cluj. Cele mai putine conexiuni au rămas in Giurgiu.

"În spate sunt nişte impulsuri fiecarei cifre îi corespunde un numar de impulsuri, astfel incat centrala sa stie care a fost cifra pe care ai format-o. Urmatoarele tipuri au fost telefonul cu taste, cand se apasa fiecare numar in spate era un sunet, iar sunetul reprezenta doua tonuri pe frecventa diferita. A început să aibă funcţii în plus - apel în aşteptare, există posibilitatea sa înregistrezi, avea buton de redial", spune Răzvan Crăciunescu, prodecan la Facultatea de Telecomunicaţii.

In functie de designul casei, dar si de veniturile familiei, multi utilizatori cauta cele mai speciale modele de telefon fix. Asa se face ca avem telefonul care imita masina de pompieri, ori un vapor sau o nava spatiala. Si multe produse foarte iubite de catre cei mici.

Cert este că numărul aparatelor fixe se împuţinează de la an la an, iar pentru nepoţii noştri va fi de neînţeles expresia "rămâneţi pe fir".

