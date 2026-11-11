Centrala nucleară de la Cernavodă va fi la capacitate maximă pe 13 noiembrie, potrivit Nuclearelectrica. Reactorul 2 este deja în funcţiune, în timp ce reactorul 1 va fi repornit în următoarele două zile.

Reactorul 2 al centralei de Cernavodă a fost repornit. Când va deveni operaţional reactorul 1 - Hepta

Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat la Sistemul Energetic Naţional în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiştii CNE Cernavodă.

Centrala din Cernavodă, la capacitate maximă din 13 noiembrie

Reactorul 2 a fost conectat la Sistemul Energetic Naţional în data de 11 noiembrie 2026, urmând să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie.

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Astfel, începând cu 13 noiembrie ambele reactoare vor funcţiona la capacitate maximă şi vor asigura 20% din necesarul de consum al României.

Marţi, Nuclearelectrica SA informa că Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi sincronizată la Sistemul Energetic Naţional (SEN) miercuri, urmând să atingă puterea nominală joi. Cât priveşte Unitatea 1, remedierea defecţiunii era estimată să dureze 2-4 zile.

Nuclearelectrica a anunţat, luni seară, că Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Naţional din cauza unei defecţiuni la partea nenucleară, după ce fusese resincronizată la SEN vinerea trecută. Anterior, Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat în 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat în 13 august, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.