Ministerul de interne pregăteşte reguli noi pentru accidentele ușoare: şoferii care îşi buşesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție. Vor rezolva totul prin asigurători. Astfel, o parte dintre polițiștii din birouri o să fie trimiși în stradă.

Varianta propusă de Ministerul de Interne elimină autorizaţia de reparaţie pentru cei care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc avariate de copacii doborâţi de furtună sau de ţurţuri. Pentru ei va exista o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători. Alex a avut ghinionul să-şi lovească maşina într-o bordură şi ca s-o repare, atelierul auto i-a cerut autorizaţie.

"Cred că e un plus, nu mai pierdeam drumul să vin până aici, nu mai pierdeam timpul şi se mişca totul super repede, la un click distanţă în general aici durează foarte mult, mă aştept la cel puţin o oră", a declarat Alex, şofer.

Astfel de incidente aglomerează birourile de accidente uşoare. Cel puţin asta spun oficialii MAI.

Reformă la birourile de accidente

"Vorbim despre 30% dintre evenimentele rutiere uşoare care pot fi preluate de către un inspector de daună sau de către asigurator", a declarat Bogdan Oproiu, şef Poliţia Rutieră IGPR.

Aici, la biroul de accidente ușoare din Capitală ajung zilnic, în medie, 150 de șoferi. Pentru fiecare caz, un polițist petrece aproximativ 45 de minute până se completează toate documentele necesare.

Birourile de Accidente uşoare nu vor dispărea. Ele vor gestiona în continuare situaţiile în care şoferii nu cad de acord asupra vinovăţiei ori sunt implicate mai mult de două maşini. La Bucureşti, accidentele uşoare sunt gestionate de 33 de agenţi. În noua formulă, 9 dintre ei vor ajunge să dirijeze traficul.

"Prezenţa poliţiştilor în stradă este benefică deşi, pe post de ajutor de semafor, nu poţi face mare lucru pentru fluenţa traficului, doar să ţină centrul liber, să nu se blocheze intersecţia", a declarat Dan Jianu, fost şef Brigada Rutieră.

Asigurătorii spun că proiectul are avantaje şi dezavantaje.

"Printre avantaje ar fi că ar contribui la dezvoltarea pieţei de brokeraj automat vor veni şi vor solicita consultanţă, dezavantajele ar fi că asiguratorii vor avea un volum de munca mai mare", a declarat Marius Constantinescu, broker asigurări.

Anul trecut, la nivel național, au fost înregistrate aproape 90.000 de accidente ușoare. O treime dintre ele s-au petrecut doar în București.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

