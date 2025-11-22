Reguli de votare, în secţie şi în cabina de vot. Ce nu ai voie să faci şi ce amenzi sunt prevăzute

Aproape 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pe 7 decembrie pentru a alege noul primar general al Capitalei. Alegerile sunt organizate după ce Nicuşor Dan a devenit preşedintele României şi a demisionat din funcţia de primar general al Capitalei.

La alegerile din 7 decembrie trebuie respectat un set de reguli care este, de altfel, universal valabil pentru toate seriile de alegerile. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate atrage anularea votului, amenzi contravenţionale şi se poate ajunge până la înctomirea de dosare penale pentru încălcări grave precum frauda electorală.

Reguli în secţia de votare

În secţia de votare sau în proximatatea acesteia nu ai voie să faci propagandă electorală. Cu alte cuvinte nu poţi purta însemne ale partidelor sau ale candidaţilor aflaţi în competiţie, nu poţi distribui materiale promoţionale de campanie şi nu poţi afişa mesaje sau simboluri electorale. În secţia de vot este strict interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot şi implicit nu poţi nici distribui pe reţelele de socializare astfel de imagini. De asemenea, nu poţi vota în locul sau în numele altei persoane, nici măcăr cu o procură.

În secţiile de vot sau în apropierea acestora nu ai voie să influenţezi sau să îndemni alţi alegători să pună ştampila pe un anumit candidat. Totodată, nu ai voie să rupi sau să deteriorezi în vreun buletinul de vot. În cabina de vot fiecare alegător intră singur cu excepţia persoanelor cărora starea de sănătate nu le permite. Acestea din urmă trebuie să obţină aprobarea preşedintelui secţiei de votare pentru a avea un însoţitor în cabina de vot. Nu în ultimul rând, nu ai voie să perturbi liniştea şi ordinea publică prin comportamente agresive sau scandaloase în interiorul secţiei de votare sau în apropiere.

Amenzile prevăzute pentru încălcarea regulilor în secţiile de votare

Încălcarea regulilor prezentate mai sus atrage sancţiuni din partea autorităţilor. Acestea pot merge de la anularea votului până la deschiderea de dosare penale.

Înscrierea, cu bună știință, a unui alegător în mai multe liste electorale sau înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot – amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.

Nerespectarea prevederilor legii privind îndepărtarea materialelor de propagandă electorală din și de pe clădirea sediului secției de votare – amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei.

Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale – amendă de la 600 lei la 1.000 lei.

Refuzul de a permite accesul persoanelor îndreptățite în localul de vot – amendă de la 600 lei la 1.000 lei.

Înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate – amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei

Continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, precum și sfătuirea alegătorilor la secțiile de votare să voteze sau să nu voteze – amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei

Vânzarea sau consumul de alcool pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare, interzisă – amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei Infracțiuni

Împiedicarea dreptului de a alege sau de a fi ales închisoare de la 6 luni la 3 ani

Atacul asupra localului secţiei de votare – închisoare de la 2 la 7 ani . Mita oferită în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze pe cineva e pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

Frauda la vot, adică cei care votează fără drept, de mai multe ori, sau care prezintă o carte de identitate falsă e pedepsită închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

