Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pod din Vișeu de Jos, închis după ce o grindă a căzut în râu. Localnicii, obligați să ocolească zona

Circulaţia a fost închisă temporar pe un drum judeţean din Maramureş după ce grinda unui pod din zona localităţii Vișeu de Jos s-a prăbuşit. Şoferii au fost nevoiţi să se întoarcă din drum şi să folosească rute ocolitoare pentru a-şi continua traseul. Autorităţile s-au reunit de urgenţă pentru a stabili pagubele şi mai ales care au fost cauzele care au dus la cedarea grinzii.

de Alex Prunean

la 27.01.2026 , 13:42

Podul traversează râul Vișeu, pe Drumul Județean 188, și are o lungime de peste 80 de metri. Este o construcție impunătoare, fiind realizată din grinzi din beton armat, dar, chiar și așa, timpul și-a pus amprenta asupra lui. Ieri, grinda marginală, folosită în special de pietoni, a cedat și a căzut în râu.

Pentru a preveni orice pericol, autoritățile au închis circulația rutieră pe pod, acesta fiind deschis doar pentru echipajele de urgență, și doar cu viteză redusă. La nivelul Prefecturii Maramureș va fi constituită o comisie tehnică pentru a evalua, în primul rând, pagubele, astfel încât să se știe suma necesară pentru reconstrucția podului.

De asemenea, specialiștii cercetează și cauza incidentului, dar, cel mai probabil, este vorba despre uzură și vechime. S-au stabilit și două rute ocolitoare pentru șoferi: prin Bogdan Vodă, Săcel, Moisei și Vișeu, respectiv o a doua rută pe DN18 și DN17C, prin Vișeu, Moisei și Săcel.

Articolul continuă după reclamă
Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

viseu de jos maramures pod inchis grinda cazuta
Înapoi la Homepage
Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat
Momentul în care românul celebru a plecat din ţară să păcălească lumea cu alba-neagra! 10.000 de dolari l-au salvat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme?
Observator » Evenimente » Pod din Vișeu de Jos, închis după ce o grindă a căzut în râu. Localnicii, obligați să ocolească zona