Circulaţia a fost închisă temporar pe un drum judeţean din Maramureş după ce grinda unui pod din zona localităţii Vișeu de Jos s-a prăbuşit. Şoferii au fost nevoiţi să se întoarcă din drum şi să folosească rute ocolitoare pentru a-şi continua traseul. Autorităţile s-au reunit de urgenţă pentru a stabili pagubele şi mai ales care au fost cauzele care au dus la cedarea grinzii.

Podul traversează râul Vișeu, pe Drumul Județean 188, și are o lungime de peste 80 de metri. Este o construcție impunătoare, fiind realizată din grinzi din beton armat, dar, chiar și așa, timpul și-a pus amprenta asupra lui. Ieri, grinda marginală, folosită în special de pietoni, a cedat și a căzut în râu.

Pentru a preveni orice pericol, autoritățile au închis circulația rutieră pe pod, acesta fiind deschis doar pentru echipajele de urgență, și doar cu viteză redusă. La nivelul Prefecturii Maramureș va fi constituită o comisie tehnică pentru a evalua, în primul rând, pagubele, astfel încât să se știe suma necesară pentru reconstrucția podului.

De asemenea, specialiștii cercetează și cauza incidentului, dar, cel mai probabil, este vorba despre uzură și vechime. S-au stabilit și două rute ocolitoare pentru șoferi: prin Bogdan Vodă, Săcel, Moisei și Vișeu, respectiv o a doua rută pe DN18 și DN17C, prin Vișeu, Moisei și Săcel.

