Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații

Lipsa finanţării infrastructurii rutiere începe să se vadă tot mai mult, iar primele care cedează sunt podurile. S-a întâmplat la Luţca, în 2022, iar acest scenariu se poate repeta oricând. Am mers și noi în județul Neamț, ca să vedem cu ochii noștri situația din teren. Ce am găsit acolo, însă, nu arată deloc bine. Poduri fragile, pline de gropi, care ar putea deveni oricând scena unei tragedii.

de Angela Bertea

la 02.02.2026 , 08:58

Podul de pe DN 15C care leagă comunele Dobreni și Bodești din județul Neamț a fost construit în anul 1958, iar experții au decis că este nevoie urgentă de unul nou. Doar că, până la începerea lucrărilor, în urmă cu doar câteva zile, unul dintre trotuarele podului s-a prăbușit în albia pârâului Negrești.

Sarea împrăştiată pe drum în fiecare sezon rece a dus la măcinarea stucturii de rezistenţă a trotuarului, astfel că acesta a cedat sub propria greutate. Pietonii au acum ca variantă celălalt trotuar, dar şi pe acesta se vâd crăpături. Mai mult, este puţin înclinat şi lăsat.

"Dacă noi nu am pus restricții acolo, înseamnă că este sigur, se poate circula. Nu sunt probleme de natură alarmistă, de prăbuşire", a declarat Ovidiu Laicu, director DRDP Iași.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, șoferii nu sunt la fel de liniștiți ca drumarii.

"Nu-i ok, pentru că trec camioane, maşini mari, tonaj mare. E foarte, foarte riscant. Se poate întâmpla să se rupă podul şi să cadă maşina de pe pod", a spus un şofer.

Infiltraţiile au afectat inclusiv calea de rurale a podului, iar printr-o grindă se vede efectiv în partea cealaltă.

Aceeaşi situaţie este şi pe podul din localitatea Petru Vodă, tot din județul Neamț. De ani buni, circulația se face doar peste un petic de tablă, după ce o porțiune din carosabil s-a surpat.

"Sunt patru ani, domnule! În care nu s-a făcut nimic. Uitaţi-vă, doar găuri şi două table!", a spus un localnic.

"Este expertizat de noi. Este trimis la companie şi se află în studiu de fezabilitate, urmând ca atunci când va fi finalizat să-l trimită la noi împreună cu sursa de finanţare, ca să putem să demarăm achiziţia pentru proiectare şi execuţie", a declarata Ovidiu Laicu, director DRDP Iași.

Peste 35 de poduri din zona Moldovei au nevoie urgentă de reparații, iar altele trebuie refăcute de la zero. În anul 2022, tot în judeţul Neamţ, podul de la Luţca, proaspăt reabilitat, s-a prăbuşit în timp ce două maşini circulau pe el.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

pod reabilitare neamt gropi
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații