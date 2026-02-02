Lipsa finanţării infrastructurii rutiere începe să se vadă tot mai mult, iar primele care cedează sunt podurile. S-a întâmplat la Luţca, în 2022, iar acest scenariu se poate repeta oricând. Am mers și noi în județul Neamț, ca să vedem cu ochii noștri situația din teren. Ce am găsit acolo, însă, nu arată deloc bine. Poduri fragile, pline de gropi, care ar putea deveni oricând scena unei tragedii.

Podul de pe DN 15C care leagă comunele Dobreni și Bodești din județul Neamț a fost construit în anul 1958, iar experții au decis că este nevoie urgentă de unul nou. Doar că, până la începerea lucrărilor, în urmă cu doar câteva zile, unul dintre trotuarele podului s-a prăbușit în albia pârâului Negrești.

Sarea împrăştiată pe drum în fiecare sezon rece a dus la măcinarea stucturii de rezistenţă a trotuarului, astfel că acesta a cedat sub propria greutate. Pietonii au acum ca variantă celălalt trotuar, dar şi pe acesta se vâd crăpături. Mai mult, este puţin înclinat şi lăsat.

"Dacă noi nu am pus restricții acolo, înseamnă că este sigur, se poate circula. Nu sunt probleme de natură alarmistă, de prăbuşire", a declarat Ovidiu Laicu, director DRDP Iași.

Articolul continuă după reclamă

Totuși, șoferii nu sunt la fel de liniștiți ca drumarii.

"Nu-i ok, pentru că trec camioane, maşini mari, tonaj mare. E foarte, foarte riscant. Se poate întâmpla să se rupă podul şi să cadă maşina de pe pod", a spus un şofer.

Infiltraţiile au afectat inclusiv calea de rurale a podului, iar printr-o grindă se vede efectiv în partea cealaltă.

Aceeaşi situaţie este şi pe podul din localitatea Petru Vodă, tot din județul Neamț. De ani buni, circulația se face doar peste un petic de tablă, după ce o porțiune din carosabil s-a surpat.

"Sunt patru ani, domnule! În care nu s-a făcut nimic. Uitaţi-vă, doar găuri şi două table!", a spus un localnic.

"Este expertizat de noi. Este trimis la companie şi se află în studiu de fezabilitate, urmând ca atunci când va fi finalizat să-l trimită la noi împreună cu sursa de finanţare, ca să putem să demarăm achiziţia pentru proiectare şi execuţie", a declarata Ovidiu Laicu, director DRDP Iași.

Peste 35 de poduri din zona Moldovei au nevoie urgentă de reparații, iar altele trebuie refăcute de la zero. În anul 2022, tot în judeţul Neamţ, podul de la Luţca, proaspăt reabilitat, s-a prăbuşit în timp ce două maşini circulau pe el.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰