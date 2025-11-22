Dacă aveţi în plan să circulaţi prin Bucureşti astăzi cu maşina, trebuie să ţineţi cont de faptul că se desfăşoară "Crosul Loteriei Române". Astfel, sunt impuse restricţii de trafic pe mai multe trasee, începând chiar cu această oră.

Traficul va fi restricţionat astăzi pe Şoseaua Kiseleff, între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei, imediat după ora 06:00 şi până spre ora 18:00. Din acest motiv, autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, ocolind zona Arcului de Triumf, pe sensul de plecare. Sensul de întoarcere pentru aceste linii nu se va modifica. Practic, autobuzele vor folosi rute alternative prin bulevardele apropiate şi spre Piaţa Victoriei, astfel încât călătorii să ajungă în continuare în centrul oraşului. Traficul va reveni la normal imediat după terminarea competiţiei, iar autorităţile rutiere vor monitoriza traficul şi buna desfăşurare a evenimentului. Şoferilor le este recomandat să folosească rutele alternative recomandate de aplicaţiile de trafic pentru a evita zonele blocate şi aglomeraţia.

