Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Restricţii de trafic în Capitală. Care sunt zonele vizate şi traseele de ocolire

Dacă aveţi în plan să circulaţi prin Bucureşti astăzi cu maşina, trebuie să ţineţi cont de faptul că se desfăşoară "Crosul Loteriei Române". Astfel, sunt impuse restricţii de trafic pe mai multe trasee, începând chiar cu această oră.

de Eduard Marin

la 22.11.2025 , 07:38

Traficul va fi restricţionat astăzi pe Şoseaua Kiseleff, între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei, imediat după ora 06:00 şi până spre ora 18:00. Din acest motiv, autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, ocolind zona Arcului de Triumf, pe sensul de plecare. Sensul de întoarcere pentru aceste linii nu se va modifica. Practic, autobuzele vor folosi rute alternative prin bulevardele apropiate şi spre Piaţa Victoriei, astfel încât călătorii să ajungă în continuare în centrul oraşului. Traficul va reveni la normal imediat după terminarea competiţiei, iar autorităţile rutiere vor monitoriza traficul şi buna desfăşurare a evenimentului. Şoferilor le este recomandat să folosească rutele alternative recomandate de aplicaţiile de trafic pentru a evita zonele blocate şi aglomeraţia.

Eduard Marin
Eduard Marin Like
restrictii trafic capitala maraton restrictii trafic bucuresti
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Evenimente » Restricţii de trafic în Capitală. Care sunt zonele vizate şi traseele de ocolire