De Ziua Națională, parada atrage mii de oameni, dar și restricții de circulație. Autoritățile au blocat mai multe artere principale, iar șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.

În Capitală, traficul este puternic restricţionat astăzi, până la ora 17, datorită pregătirilor și desfășurării paradei de 1 Decembrie. Cea mai afectată zonă rămâne perimetrul Arcului de Triumf.

Sunt restricționate benzile din Piața Arcul de Triumf pe sensul dintre Piața Presei Libere și Piața Victoriei. Este închisă și strada Alexandru Constantinescu, iar breteaua care leagă bulevardul Mareșal Averescu de Șoseaua Kiseleff rămâne blocată.

Mai mult de atât, traficul este complet oprit pe bulevardul Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf.

Restricțiile se extind, tot până la ora 17, pe Șoseaua Kiseleff, de la Piața Victoriei până la Piața Presei Libere, dar și pe bulevardele Mareșal Averescu și Mărăști. Autoritățile recomandă rute ocolitoare și utilizarea transportului public, pentru a evita zonele aglomerate.

