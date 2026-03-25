Restricţii temporare de circulaţie în Bucureşti. Când intră în vigoare şi cât durează

Brigada Rutieră anunţă restricţii de circulaţie, în Bucureşti, valabile pentru ziua de joi, 26 martie.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 16:48
Conform comunicatului oficial, în vederea execuției unei lucrări de modernizare a liniei de tramvai de pe strada Turmelor, începând cu data de 26.03.2026, ora 10:30, se va închide circulația vehiculelor pe segmentul cuprins între Șoseaua Colentina și strada Mașina de Pâine.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

restrictii circulatie bucuresti
Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Secrete de post pentru mâncarea de urzici. Rețeta maicii Tecla de la Mănăstirea Văratec
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
