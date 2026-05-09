Video Restricţii majore de trafic în Bucureşti. Mai multe evenimente suprapuse dau peste cap traficul

Bucureştenii au parte de restricţii majore în trafic, în acest sfârşit de săptămână. Capitala găzduieşte o competiţie de semi-maraton, ceea ce înseamnă că mai multe artere importante vor fi închise traficului.

de Andreea Petrescu

la 09.05.2026 , 14:10
Tot Bulevardul Unirii, din Piaţa Constituţiei până la Piaţa Alba Iulia, e blocat. Atât pe parcursul zilei de astăzi, cât şi mâine. Semimaratonul Bucureştiului se desfăşoară pe mai multe bulevarde centrale din Capitală. Astfel, circulaţia maşinilor este deviată.

Brigada Rutieră recomandă rute alternative pentru ca şoferii să nu stea prea mult în trafic. Şoferii spun că se circulă la fel în timpul săptămânii. Tot în acest weekend este închis şi Bulevardul Kiseleff, acolo unde se desfăşoară un eveniment gastronomic.

Tot astăzi, începând cu ora 17:30, este anunţat un marş pro-Europa, de la Universitate până la Piaţa Victorii. Restricţii de trafic vor fi impuse acolo până la ora 19:30. STB anunţă că a redirecţionat 30 de linii de autobuze şi tramvaie. 

A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec.

trafic bucuresti restrictii
