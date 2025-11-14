Rețea internațională de trafic de metamfetamină, destructurată. 16 arestări și 3 laboratoare închise

O grupare transfrontalieră specializată în producția și traficul de metamfetamină a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, procurorilor DIICOT și autorităților din Moldova, Cehia și Ungaria. Trei laboratoare ilegale au fost descoperite și dezafectate, iar 16 membri ai rețelei au fost arestați preventiv.

Au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție în România, Republica Moldova, Cehia şi Ungaria, fiind descoperite și dezafectate trei laboratoare ilegale de producție de drog.

Din probatoriu reiese că grupul infracțional organizat, constituit din cetățeni români și moldoveni, acționa în conexiune cu elemente de criminalitate organizată din Cehia.

Membrii grupării procurau prin diverse modalități precursori și substanțe de bază provenite din diferite surse, pe care le transformau în pseudoefedrină în cadrul unor laboratoare artizanale de tip "inversie".

Articolul continuă după reclamă

Substanța obținută era transportată prin România în Cehia, unde membrii grupării aveau legături cu mai multe persoane implicate în transformarea pseudoefedrinei într-un laborator de conversie în metamfetamină, un drog de mare risc. Metamfetamina produsă era ulterior vândută către diverși consumatori și dealeri din state ale Uniunii Europene, în special din Cehia și Germania.

Din investigații a rezultat că gruparea de criminalitate organizată transfrontalieră era structurată pe mai multe paliere, axate pe etapele de procurare a precursorilor, transformarea acestora în droguri de mare risc și comercializare.

Societate comercială din Iaşi, folosită ca paravan

Membrii grupării de naționalitate moldovenească se ocupau de procurarea și transportul precursorilor, iar ceilalți aflați pe teritoriul Cehiei aveau sarcini constând în transformarea precursorilor de droguri în cadrul laboratoarelor artizanale de conversie și comercializarea produsului finit. Pentru a disimula activitatea infracțională, unul dintre membrii grupului infracțional utiliza ca paravan o societate comercială situată în municipiul Iași.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și dezafectate trei laboratoare ilegale. Autoritățile au ridicat diferite cantități de substanțe și produse chimice, printre care peste 5 kilograme de metamfetamină, aproximativ 40 de kilograme de comprimate conținând efedrină, 50 de litri de toluen, 280 de kilograme de sodă caustică, diferite cantități de fosfor și 70 de kilograme de reziduuri rezultate în urma producției de metamfetamină.

De asemenea, au fost indisponibilizate echipamentele utilizate la producția ilegală de drog de mare risc și două autovehicule folosite la transportul substanțelor. Ulterior, autoritățile judiciare din Cehia, Ungaria și Moldova au dispus arestarea preventivă a 16 persoane implicate în această rețea infracțională transfrontalieră.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰