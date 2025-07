Revolta fermierilor din Lunguleţu, verificaţi dacă iau ilegal apă din Dâmboviţa: "E de la Dumnezeu"

Revolta fermierilor din Lungulețu, județul Dâmbovița, a pornit miercuri, după ce un bărbat care uda varza cu apă din Dâmbovița a fost verificat de Poliție. Nemulțumiți că unul dintre ei ar fi fost amendat pentru folosirea unei motopompe cu scopul de a iriga terenul, legumicultorii au declanșat un protest.

Cum a început revolta fermierilor din Lungulețu

Poliția a precizat că bărbatul folosea o motopompă pentru a scoate apă din râu, însă nu au fost luate măsuri coercitive. Conform sursei citate, polițiștii au efectuat verificări pentru stabilirea identității persoanei în cauză, nefiind aplicate amenzi. Legumicultorii s-au mobilizat însă pe Facebook și au amenințat că, dacă vor fi amendați pentru folosirea apei din râu la irigații, vor bloca DN7. Aceștia susțin că "apa e de la Dumnezeu și poate fi folosită de toți", că nu e normal să fie amendați și că nu știu ce reglementări legale încalcă.

Reprezentanții Apelor Române au transmis că, în urma discuțiilor, situația a fost deblocată, iar fermierii vor putea să-și irige în continuare culturile agricole, cu condiția semnării unui contract cu Apele Române, conform prevederilor legale. Cum era de aşteptat, scandalul a generat reacții aprinse și în rândul politicienilor.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a mers joi la Lungulețu pentru a discuta cu oamenii pe tema captărilor de apă din Dâmbovița. Pe pagina de Facebook a PSD a fost transmis live momentul în care ministrul s-a întâlnit cu protestatarii. Fermierii i-au cerut să dea în scris la primărie că nu se plătește apa și i-au spus că ceea ce le transmite este "bla bla".

Fermierii i-au cerut ministrului Agriculturii să dea în scris la Primărie că nu se plăteşte pentru apă

"Eu, ce am făcut, și știți și dumneavoastră, pentru sectorul dumneavoastră, plata plus subvenția la APIA s-a încasat. 1700 de euro pe hectar. Asta am negociat. Nu dăm nici pe apă, ascultați-mă, avem soluții", le-a spus el fermierilor. Un protestatar i-a replicat: "Dați în scris la primărie că nu se plătește pentru apă. Și lăsați oamenii să scoată apa".

"Să avem un dialog. Eu ieri am fost plecat la Bruxelles. Am sunat, am discutat cu Apele Române. Deja s-a deplasat și domnul primar. Dacă vreți să ne înțelegem și să fie totul corect", a adăugat ministrul. "Asta e bla, bla. Dumneavoastră nu sunteți proprietari pe apa României. Știți că Ministerul Mediului nu e proprietar pe apele române? Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să ne sprijine. Nu ne dați, că mai mult ne luați după aia", au mai spus protestatarii.

"Foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți persoane fizice, că așa ați moștenit de când v-ați născut și ați făcut agricultură. Găsim o soluție corectă. Trebuie să avem discuții. Nu trebuie să huiduim, că nu e corect", le-a mai transmis ministrul.

Reacția Apelor Române

Situația generată de captările de apă de pe râul Dâmbovița a fost deblocată, a transmis Administrația Națională "Apele Române". În urma dialogului, s-a ajuns la un acord de principiu privind utilizarea apei pentru irigații: fermierii vor putea continua să folosească această resursă, cu condiția încheierii unui contract legal, conform legislației în vigoare, se arată într-un comunicat.

"Situația de la Lungulețu s-a rezolvat. A existat un dialog între reprezentanții Apelor Române și fermierii din zonă. S-au stabilit mai multe principii acceptate de ambele părți. Oamenii vor putea să-și irige culturile în continuare. Până la 15 septembrie, se va întocmi o listă cu cei care doresc să folosească apa din Dâmbovița și vom semna un contract-cadru în care vor fi stipulate condițiile tehnice, programul de furnizare și tarifele. Prețurile nu sunt deloc mari și nu vor afecta viabilitatea economică a activității agricole. De altfel, am avut o întâlnire și cu ministrul Agriculturii, în care am explicat situația și soluțiile găsite. ANAR face eforturi, în această perioadă de vară, să asigure și alimentarea cu apă pentru comunități, dar și pentru irigații", a declarat Sorin Lucaci, directorul general al ANAR.

Potrivit sursei citate, "în prezent, există suficientă apă atât pentru culturile agricole, cât și pentru alimentarea Capitalei. Nu se pune problema întreruperii alimentării Bucureștiului. Conducerea ANAR a inițiat discuții la nivel guvernamental pentru stabilirea unui mecanism clar de reglementare a utilizării apei pentru irigații, astfel încât să fie protejat interesul public privind alimentarea populației cu apă potabilă".

Reacția IPJ Dâmbovița

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la intervenția polițiștilor în comuna Lungulețu, la data de 16 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost solicitați să se deplaseze în cadrul unui control privind utilizarea resurselor de apă, efectuat de reprezentanții Apelor Române Argeș-Vedea. Polițiștii au fost prezenți pentru a oferi sprijin și a menține ordinea publică. Totodată, a fost depistat un bărbat care utiliza o motopompă pentru a extrage apă din râul Dâmbovița în vederea irigării culturilor proprii", se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.

