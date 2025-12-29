Antena Meniu Search
Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova

Incidentul s-a petrecut în primele ore ale dimineții, în acest weekend, când jandarmii doljeni aflați în misiune au fost sesizați prin apel la 112 chiar de către bărbat. Acesta le-a spus jandarmilor că, în încercarea de a scăpa de câinii care îl urmăreau, a căzut în lacul din parc. 

la 29.12.2025 , 12:09
Urmărit de o haită de câini, un bărbat a căzut într-un lac dintr-un parc din Craiova - Shutterstock

Acesta nu a mai reușit să iasă din apă, întrucât a rămas blocat în nămol și în crengile de pe fundul lacului. 

Jandarmii au intervenit de urgență și au reușit să îl scoată pe bărbat din apă.

Acesta prezenta semne de hipotermie, motiv pentru care, după intervenție, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale.

