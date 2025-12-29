Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Pista de biciclete din Galați, distrusă de camioane înainte de inaugurare: "Este inadmisibil"

Proiect pe bani europeni, distrus înainte să fie gata. Se întâmplă la Galați, acolo unde, cel puţin în teorie, se construiește o pista de biciclete unică în sud estul țării. E cu adevărat unică, distrusă încă dinainte să fie dată în folosinţă de şoferii care trec peste ea cu camioanele încărcate cu zeci de tone de pământ. Situaţia a ajuns virală pe internet după ce câţiva localnici au postat filmuleţe cu ce se întâmplă acolo. Autorităţile caută acum să-i identifice pe vinovaţi.

de Adrian Obreja

la 29.12.2025 , 17:00

Imaginile surprinse de localnicii din Vânători arată pista destinată pasionaților de ciclism făcută praf de roțile camioanelor de mare tonaj care trec peste ea.

"Urmele maşinilor de mare tonaj se şi văd pe pistă. Aia e o zonă care încă nu a fost stricată, dar aici a fost distrusă complet. Se vede cel mai bine în acest loc, faptul că pe aici au trecut maşini încărcate cu pământ, zeci de tone de încărcătură, şi utilaje de construcţie. Stricăciuni cum sunt cele de aici se întâlnesc în mai multe locuri.", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator

Pista de biciclete, amenajată atât pentru cei care merg cu bicicleta, de plăcere, cât şi pentru antrenamentele sportivilor de performanţă, nici măcar nu a fost dată oficial în folosinţă, iar cei care sperau să se bucure de ea sunt exasperați.

Articolul continuă după reclamă

"Fiul meu practică ciclism de performanţă.", a spus Ionuţ Cazacu, localnic

Reporter: Când a auzit că se face pistă ce a spus?

Localnic: A, super încântat. Dar aşa cu un gust amar pentru ceea ce se întâmplă, pentru deteriorarea ei cu bună ştiinţă.

"Pista de biciclete, singura din sud estul ţării de acest fel are o lungime de 23 de kilometri, uneşte pădurea Gârboavele de Galaţi şi comuna Smârdan şi proiectul costă aproximativ 5 milioane de euro, finanţare europeană.", a explicat reporterul Observator

Imaginile au ajuns și la beneficiarii proiectului, la Consiliul județean Galați.

"Este inadmisibil. Am pus pietre mari pe pistă să nu se poată circula. Vin cu utilajele, dau pietrele și apoi urcă camionul încărcat cu pământ pe pista de biciclete.", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi

"Camioane de mare tonaj, buldoexcavatoare şi utilaje folosite pentru a transporta pământ. De circa 2-3 săptămâni, de când a început să se exploateze aici groapa asta ilegală.", a mai spus Lucian Palade, localnic

Poliția a fost sesizată în acest caz și urmează să-i identifice pe cei responsabili. Pentru că lucrarea nu a fost recepţionată, constructorul se va ocupa şi de reparaţii. Iar costurile ar trebui să fie recuperate ulterior, în instanță sau pe cale amiabilă, de la cei care au provocat stricăciunile.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
pista biciclete biciclete pista galati
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Evenimente » Pista de biciclete din Galați, distrusă de camioane înainte de inaugurare: "Este inadmisibil"