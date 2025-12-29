Proiect pe bani europeni, distrus înainte să fie gata. Se întâmplă la Galați, acolo unde, cel puţin în teorie, se construiește o pista de biciclete unică în sud estul țării. E cu adevărat unică, distrusă încă dinainte să fie dată în folosinţă de şoferii care trec peste ea cu camioanele încărcate cu zeci de tone de pământ. Situaţia a ajuns virală pe internet după ce câţiva localnici au postat filmuleţe cu ce se întâmplă acolo. Autorităţile caută acum să-i identifice pe vinovaţi.

Imaginile surprinse de localnicii din Vânători arată pista destinată pasionaților de ciclism făcută praf de roțile camioanelor de mare tonaj care trec peste ea.

"Urmele maşinilor de mare tonaj se şi văd pe pistă. Aia e o zonă care încă nu a fost stricată, dar aici a fost distrusă complet. Se vede cel mai bine în acest loc, faptul că pe aici au trecut maşini încărcate cu pământ, zeci de tone de încărcătură, şi utilaje de construcţie. Stricăciuni cum sunt cele de aici se întâlnesc în mai multe locuri.", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

Pista de biciclete, amenajată atât pentru cei care merg cu bicicleta, de plăcere, cât şi pentru antrenamentele sportivilor de performanţă, nici măcar nu a fost dată oficial în folosinţă, iar cei care sperau să se bucure de ea sunt exasperați.

"Fiul meu practică ciclism de performanţă.", a spus Ionuţ Cazacu, localnic.

Reporter: Când a auzit că se face pistă ce a spus?

Localnic: A, super încântat. Dar aşa cu un gust amar pentru ceea ce se întâmplă, pentru deteriorarea ei cu bună ştiinţă.

"Pista de biciclete, singura din sud estul ţării de acest fel are o lungime de 23 de kilometri, uneşte pădurea Gârboavele de Galaţi şi comuna Smârdan şi proiectul costă aproximativ 5 milioane de euro, finanţare europeană.", a explicat reporterul Observator.

Imaginile au ajuns și la beneficiarii proiectului, la Consiliul județean Galați.

"Este inadmisibil. Am pus pietre mari pe pistă să nu se poată circula. Vin cu utilajele, dau pietrele și apoi urcă camionul încărcat cu pământ pe pista de biciclete.", a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

"Camioane de mare tonaj, buldoexcavatoare şi utilaje folosite pentru a transporta pământ. De circa 2-3 săptămâni, de când a început să se exploateze aici groapa asta ilegală.", a mai spus Lucian Palade, localnic.

Poliția a fost sesizată în acest caz și urmează să-i identifice pe cei responsabili. Pentru că lucrarea nu a fost recepţionată, constructorul se va ocupa şi de reparaţii. Iar costurile ar trebui să fie recuperate ulterior, în instanță sau pe cale amiabilă, de la cei care au provocat stricăciunile.

