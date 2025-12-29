Moarte șocantă într-un complex de agrement situat la marginea municipiului Botoșani. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit fără suflare după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost găsit într-o cameră tehnică chiar de către angajații complexului. Din păcate, salvatorii care au ajuns la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul. În aceeaşi încăpere se afla şi un câine, care a fost scos rapid în aer liber.

Primele cercetări arată că în încăperea în care era victima se afla şi o centrală termică, care ar putea fi şi principala cauză a decesului.

