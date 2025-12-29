Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,40% din PIB în primele 11 luni ale anului 2025

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat, după primele 11 luni ale acestui an, cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB. Acesta este în scădere cu 0,74 de puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres.

"Datele financiare la finalul lunii noiembrie confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind în scădere comparativ cu anul precedent, în condiţiile unei creşteri consistente a veniturilor şi direcţionării resurselor către investiţii şi proiecte finanţate din fonduri europene", precizează reprezentanţii ministerului, într-un comunicat.

Veniturile bugetului general au însumat 591,91 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.

Cheltuielile au crescut cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB. "Analizând evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creştere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB", precizează Ministerul Finanţelor.

Conform MF, încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 53,43 miliarde lei, înregistrând o creştere de 19,4% faţă de 2024, determinată în principal de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+72,6%), ca urmare a dividendelor distribuite în anul 2024, cu reţinerea cotei de impozit de 8%. Totodată, încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 20,4%, peste dinamica fondului de salarii din economie, evoluţie influenţată de eliminarea facilităţilor fiscale acordate anumitor sectoare economice.

Contribuţiile de asigurări au consemnat o creştere de 10,1%

Contribuţiile de asigurări au însumat 189,71 miliarde lei, consemnând o creştere de 10,1% (an/an), peste cea a fondului de salarii din economie.

"Evoluţia acestor încasări reflectă eliminarea excepţiilor de la plata Contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi un transfer mai ridicat către pilonul II de pensii comparativ cu perioada similară a anului precedent", precizează sursa citată.

Încasările din impozitul pe profit au fost de 39,30 miliarde lei, în creştere cu 14,2% (an/an), susţinută de de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenţii economici. Încasările nete din TVA au însumat 120,59 miliarde lei, marcând o creştere de 11,1% (an/an), în condiţiile unor rambursări de TVA mai mari cu 7,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

De asemenea, se remarcă accelerarea dinamicii încasărilor brute din TVA începând cu luna august, pe fondul modificărilor cotelor de TVA prevăzute de Legea nr. 141/2025. Veniturile din accize au totalizat 43,69 miliarde lei, în creştere cu 3,7% (an/an), evoluţie susţinută de majorarea încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+14,8%), influenţate inclusiv de majorarea nivelului accizelor conform Legii nr. 141/2025.

Veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde lei, în creştere cu 8,6%, evoluţie susţinută de vărsămintele din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României şi de veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană, creştere de 47,5%

Sumele rambursate de Uniunea Europeana în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 54,34 miliarde lei, înregistrând o creştere semnificativă de 47,5% (an/an).

Cheltuielile de personal au însumat 154,13 miliarde lei, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, acestea reprezintă 8,1% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale mai puţin decât în perioada similară a anului 2024, pe fondul reducerii unor sporuri şi al măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale. Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendinţă descrescătoare, astfel că în luna noiembrie sunt cu 533,6 milioane lei mai mici faţa de luna noiembrie 2024.

Pe de altă parte, cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de 87,94 miliarde lei, în creştere cu 4,7%, evoluţie determinată în principal de majorările de la nivelul bugetelor locale şi de creşterea cheltuielilor din cadrul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru decontarea medicamentelor şi a programelor naţionale de sănătate.

Cheltuielile cu dobânzile au însumat 48,81 miliarde lei, cu 13,48 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială, în creştere cu 11,7%

Şi cheltuielile cu asistenţa socială au totalizat 229,37 miliarde lei, în creştere cu 11,7%, evoluţie influenţată în principal de recalcularea pensiilor din sistemul public, în conformitate cu Legea nr. 360/2023, precum şi de plăţile efectuate pentru compensarea facturilor la energie electrica şi gaze naturale, în suma de 2,88 miliarde lei.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 10,86 miliarde lei, reprezentând în principal subvenţii pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli şi schema de compensare a consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii noncasnici.

Totodată, cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv subvenţiile de la UE aferente agriculturii, au fost de 67,05 miliarde lei, în creştere cu 37,43% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 108,39 miliarde lei, cu 16,41% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 93,11 miliarde lei.

Execuţia bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv 159,8 miliarde lei.

