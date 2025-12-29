Antena Meniu Search
Mai sunt doar două zile până la Revelion şi poliţiştii din toată ţara au ieşit la „vânătoare" de articole pirotehnice!

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 09:51

În Brăila, agenţii au descins la două locuinţe, de unde au retras 210 kilograme de petarde în valoare de peste 16 mii de lei.

Iar în Constanţa, jandarmii au ridicat din zona Obor Nou peste 3.300 de produse, care urmau să fie vândute ilegal. Vă amintim că cei care vor, totuşi, să îşi cumpere artificii pentru seara de Anul Nou mai au voie să le deţină pe cele care fac parte din categoria F1, cea cu risc foarte scăzut.

Cei care totuşi se aventurează şi încalcă legea, riscă amenzi între o mie şi 7.500 de lei.

