Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie
Hypermarketurile Auchan vor funcționa după un program special de Anul Nou 2026. De 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, cu câteva excepții.
Iată programul hypermarketurilor Auchan de Anul Nou 2026.
- 30 decembrie 2025: 07:00- 22:00
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00, cu câteva excepții: Cotroceni, Iași: 7:00 -19:00; Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center: 8:00 – 18:00; Otopeni 2: 6:00 – 18:00; MyAuchan Vivido: 10:00 – 18:00;
- 1 Ianuarie 2026 – Închis, cu o excepție: Cotroceni: 14:00 – 22:00;
- 2 Ianuarie 2026: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere, cu câteva excepții: Cotroceni: 10:00 – 23:00; MyAuchan Vivido: Închis; Obor: 10:00 – 18:00.
- 3 Ianuarie 2026, programul va fi normal.
- Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop şi în perioada sărbătorilor.
Program Bringo – Auchan de Anul Nou 2026:
- 30 decembrie 2025: 08.00 – 22.00;
- 31 decembrie 2025: 08.00 – 16.00;
- 1 ianuarie 2026: Închis;
- 2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.
