Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie

Hypermarketurile Auchan vor funcționa după un program special de Anul Nou 2026. De 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, cu câteva excepții.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 16:13
Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie Magazin Auchan - Profimedia

Iată programul hypermarketurilor Auchan de Anul Nou 2026.

  • 30 decembrie 2025: 07:00- 22:00
  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00, cu câteva excepții: Cotroceni, Iași: 7:00 -19:00; Suceava, Banu Manta, Pitesti, Pitesti Gavana, Obor, U-Center: 8:00 – 18:00; Otopeni 2: 6:00 – 18:00; MyAuchan Vivido: 10:00 – 18:00;
  • 1 Ianuarie 2026 – Închis, cu o excepție: Cotroceni: 14:00 – 22:00;
  • 2 Ianuarie 2026: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere, cu câteva excepții: Cotroceni: 10:00 – 23:00; MyAuchan Vivido: Închis; Obor: 10:00 – 18:00.
  • 3 Ianuarie 2026, programul va fi normal. 
  • Magazinele MyAuchan Petrom rămân cu program non-stop şi în perioada sărbătorilor.

Program Bringo – Auchan de Anul Nou 2026:

Articolul continuă după reclamă
  • 30 decembrie 2025: 08.00 – 22.00;
  • 31 decembrie 2025: 08.00 – 16.00;
  • 1 ianuarie 2026: Închis;
  • 2 ianuarie 2026: 10.00 – 22.00.
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

auchan program anul nou
Înapoi la Homepage
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri sociale » Program Auchan de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise supermarketurile între 30 decembrie și 3 ianuarie