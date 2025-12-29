PSD: Guvernul trebuie să solicite CCR ca şedinţa pentru pensiile magistraţilor să fie organizată cât de repede

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat luni că Guvernul ar trebui să solicite de urgenţă Curţii Constituţionale să se întrunească şi să ia o decizie cât mai rapid cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor.

"Cred că Guvernul trebuie să solicite de îndată Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie, nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta. Înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuia să se prezinte la şedinţă, să se ia o decizie, da sau nu. Guvernul poate astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR prin care să le solicite să judece cu celeritate. Pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această lege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR. Din păcate, reforma în Justiţie e mult mai complexă decât pensiile magistraţilor. Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor. Din păcate, constatăm că ne dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei care îşi fac vacanţele prin ţări exotice", a spus Câciu la Antena 3 CNN.

El a menţionat că lumea s-a săturat "de aceste tertipuri ale magistraţilor".

"Trebuie să se ia o decizie cât mai repede (...), imediat după Anul Nou, dacă se poate, chiar pe data de 3 ianuarie. (...) Am dat un sfat în direct. Guvernul este condus de premierul Bolojan. Eu bănuiesc că se uită, cel puţin cei de la comunicare de la Guvern. Poate face această solicitare foarte rapid. Până la urmă CCR, de-a lungul timpului, când Guvernul i-a solicitat să judece cu celeritate sau să schimbe data şedinţelor, a schimbat data şedinţelor. Eu vreau să fiu optimist că poate să facă chestia asta şi Guvernul şi CCR, să schimbe data şedinţelor", a conchis Câciu.

Luni, preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.

Potrivit unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Ei au părăsit şedinţa şi duminică şi nu au mai venit la dezbateri.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

