PSD vrea să reglementeze citricele din magazine. Cum ar urma să se vândă fructele

Lucian Nicolae Andrușcă, deputat PSD în Parlamentul României, a depus un proiect de lege care reglementează vânzarea citricelor pe rafturile magazinelor. Astfel, citricele ar putea fi etichetate în funcție de calitate și vândute separat.

Lucian Nicolae Andrușcă, deputatul PSD în Parlamentul României, a depus, în 22 decembrie, un proiect de lege care solicită "Transparenţa şi informarea corectă a consumatorilor în procesul de comercializare a citricelor destinate consumului uman", potrivit proiectului publicat pe site-ul senatului.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Senat.

Inițiativa legislativă propune ca românii să fie informați atunci când cumpără citrice din magazine.

Vânzătorii ar trebui să respecte standardele de comercializare la nivelul UE, care presupun și obligaţiile de informare şi prezentare a produselor la punctul de vânzare către consumatorul final.

Astfel, citricele care nu îndeplinesc standardele corespunzătoare vor fi etichetate distict.

Aceste etichete vor cuprinde categoria categoria reală de calitate; calibrul sau dimensiunea, dar și menţiunea „produs sub standardul comercial uzual”.

Astfel, potrivit proiectului de lege vânzarea portocalelor, mandarinelor sau a lămâilor care nu respectă aceste reglementări va fi interzisă.

Produsele de o calitate inferioară vor fi expuse separat pe rafturile magazinelor, față de citricele de calitatea 1.

Produsele de calitate mai slabă se vor expune "în spaţii delimitate şi semnalizate distinct, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată", se arată în proiectul de lege inițiat de deputat.

De asemenea, noul proiect interzice și schimbarea destinației citricelor care au fost aduse în țară cu scopul de a fi procesate industrial.

Acestea nu vor mai putea fi vândute la raft pentru consum.

Potrivit proiectului inițiat, dacă operatorii economici încalcă aceste prevederi, vor fi sancționați cu amendă de la 50.000 Iei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri.

În cazul în care neregulile se vor repeta, firmele care încalcă aceste prevederi s-ar putea alege cu suspendarea temporară a activității de comercializare a fructelor.

