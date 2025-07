George Zainea s-a născut în Prahova, dar în timpul facultăţii a hotărât să plece în Italia la muncă. Acolo era şi mama lui, iar în scurt timp şi-a găsit de lucru şi câştiga decent. O clipă de neatenţie la volan a fost suficientă încât cursul vieţii să se schimbe. "Am luat o bucată de iarbă, am pierdut controlul maşinii, şi am intrat într-un pom, nu am avut centura de siguranţă, la impact m-a aruncat pe scaunul pasagerului, am vrut să mă dau jos din maşină şi nu mi-am mai simţit picioarele", a declarat George Zainea. Din fericire, a beneficiat de toate programele destinate reabilitării persoanelor cu dizabilităţi: cinci luni de recuperare, asistenţă psihologică şi înot. În plus, a învăţat cum să se descurce singur acasă sau în locuri public. A fost inclusiv la plajă.

George Zainea a reuşit să iasă din întunericul în care a stat o lungă perioadă după accident

"Dădeai un search pe Google şi găseai plajă accesibilă, cu şezlong mai înalt, cu cărucior pentru intrat în mare, îţi oferea şi un om care era acolo să te-aducă în mare, să te scoată, chiar nu aveai nevoie de însoţitor, ei îţi ofereau totul", a declarat George Zainea. După ce s-a întors în România, a găsit o ţară rămasă în trecut, din punct de vedere al accesului pentru persoane cu dizabilităţi. Cel mai mult simte lipsa accesului în unităţile de cazare. Puţine au camere adaptate, băi sau rampe de acces. "Trebuie să dau măsurile la scaun, m-am lovit tot timpul de treaba asta, să măsoare ei uşa, pentru că sunt uşi mai înguste. Eu pe ministrul Turismului, i-aş da un cărucior şi l-aş ţine o zi întreagă cu mine, să facă ce fac eu. Probabil şi-ar da seama de câte nevoi are o persoană cu dizabilităţi", a declarat George Zainea.

George Zainea a reuşit să iasă din întunericul în care a stat o lungă perioadă după accident. Merge de două ori pe săptămână la Bucureşti pentru baschet şi singura lui speranţă că lucrurile se mişcă e că vede tot mai mulţi tineri care caută să aibă o viaţă normală chiar şi în fotoliu rulant. "Eu totuşi sper să vină şi mai mulţi tineri în situaţia mea, să nu se gândească că totul s-a terminat şi să vină să facă un sport şi să comunice, că e mult mai bine pentru psihic", a declarat George Zainea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi alege o rutină de somn de la 9 seara la 5 dimineaţa? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰