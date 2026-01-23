Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Biletul, jucat la Bacău

”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare din 22 ianuarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 5 0 2 4 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 5 3 2 6 5 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 7, 12, 36, 16, 40, 33

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 34, 43, 20, 21, 14, 13

