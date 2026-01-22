Antena Meniu Search
Loto 6/49 joi 22 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 36.113 de câştiguri în valoare totală de peste 2,96 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 18:53
Un report de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este un report de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

De asemenea, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste un milion de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare azi, 22 ianuarie

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 5 0 2 4 0
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 5 3 2 6 5 6
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 7, 12, 36, 16, 40, 33
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 34, 43, 20, 21, 14, 13

La Joker, la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este un report cumulat de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro) iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La tragerea Super Noroc s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 162.933,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Mioveni, judeţul Argeş. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 126.059 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din sectorul 3, Bucureşti. 

Rezultate LOTO 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 24, 21, 33, 4, 41 + 19
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 3 6 5 9 0
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 7 9 4 6 8
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 8 7 0 2 2 0
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 35, 37, 9, 19, 14, 26
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 26, 2, 32, 23, 28, 11
