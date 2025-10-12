Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 06:48
Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi - Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi - Shutterstock

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
Articolul continuă după reclamă

LOTO. Premiile puse în joc joi, 9 octombrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 31, 12, 21, 26, 22 + 18
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 7 8 4 6 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 7 6 6 0 1 4
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 8 5 4 1 0 0
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 36, 17, 35, 28, 11, 8
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 23, 41, 2, 35, 40, 13
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto loto 6 din 49 rezultate loto numere loto loto azi
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Evenimente » Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi