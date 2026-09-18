Risc de explozie la Poiana Câmpina. Emanații de gaze și hidrocarburi, descoperite după un foraj pentru apă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova s-a întrunit, vineri, în ședință extraordinară, în contextul unei potențiale situații de criză. În urma executării unui foraj destinat alimentării cu apă a unei proprietăți private, au fost semnalate posibile emanații de gaze și hidrocarburi, fiind vorba despre un posibil risc de explozie în localitatea Poiana Câmpina.

Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Prahova, situaţia de criză a fost generată de faptul că, în urma executării unui foraj destinat alimentării cu apă pe o proprietate privată, au fost semnalate posibile emanaţii de gaze şi hidrocarburi.

"Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Câmpina a solicitat sprijinul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, în contextul unei potenţiale situaţii de criză, cu risc de explozie şi poluare cu hidrocarburi, în localitatea Poiana Câmpina. CJSU Prahova s-a reunit astăzi în şedinţa condusă de subprefectul Marius Soare şi a adoptat Hotărârea nr.15/18.09.2026. (...) În urma analizării documentaţiei, a situaţiei din teren şi a investigaţiilor fizice şi instrumentale efectuate direct la gura forajului, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) au constatat existenţa unui potenţial risc de explozie", arată sursa citată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a monitorizat zona şi concentraţiile de gaz, iar Primăria comunei Poiana Câmpina a dispus restricţionarea accesului în zonă, prin balizarea perimetrului.

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CJSU a stabilit o serie de măsuri pentru prevenirea unei situaţii de risc.

Astfel, proprietarul terenului are obligaţia de a contracta, în regim de urgenţă, o firmă specializată în domeniu, în vederea realizării lucrărilor necesare pentru punerea în siguranţă a amplasamentului în conformitate cu prevederile legale, iar administraţia locală va lua măsuri pentru balizarea şi marcarea corespunzătoare a zonei, precum şi informarea periodică a populaţiei din proximitate cu privire la interdicţia utilizării focului deschis şi a altor echipamente electrice şi mecanice care pot genera scântei.

Poliţia Locală va patrula în zona respectivă pentru a verifica respectarea măsurilor stabilite în sarcina administraţiei locale, iar ISU va asigura, de două ori pe zi, monitorizarea zonei, a evoluţiei concentraţiilor de gaze şi a nivelului de lichid existent în tubulatură, mai prevede hotărârea CJSU.