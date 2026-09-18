Cuplu din Prahova, acuzat că șantaja bărbați cu plângeri de viol. Voiau mai mulți bani după favorurile sexuale

Un cuplu de prahoveni a reclamat un fals viol după ce unul dintre clienţii femeii care practica prostituţia a refuzat să îi dea bani în plus. Cei doi sunt cercetați pentru mai multe infracţiuni, bărbatul fiind arestat preventiv.

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, la solicitarea Agerpres, cercetările în acest caz au fost demarate la data de 28 iunie, după ce două persoane s-au prezentat la sediul unităţii de poliţie pentru a sesiza o presupusă infracţiune de viol comisă asupra femeii.

"În urma activităţilor investigative şi a administrării probatoriului, poliţiştii au stabilit că, în perioada supusă cercetărilor, bărbatul în vârstă de 50 de ani ar fi înlesnit, în mod repetat, practicarea prostituţiei de către femeia în vârstă de 34 de ani, inclusiv prin identificarea şi abordarea, în spaţii publice, a unor persoane de sex masculin. De asemenea, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că cele două persoane ar fi exercitat acte de constrângere asupra persoanelor de sex masculin cu care femeia ar fi întreţinut raporturi sexuale, prin ameninţarea acestora cu formularea unor plângeri penale la unitatea de poliţie, în scopul obţinerii unor sume de bani", au menţionat reprezentanţii IPJ.

Poliţiştii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Ploieşti, iar cele două persoane au fost duse la audieri.

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Cuplul a fost reţinut pentru 24 de ore

"La data de 16 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti a admis propunerea formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti şi a dispus măsura arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, faţă de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Ploieşti, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de mărturie mincinoasă, şantaj în formă continuată şi proxenetism. Totodată, faţă de o femeie, în vârstă de 34 de ani, din oraşul Mizil, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de inducerea în eroare a organelor judiciare şi şantaj în formă continuată", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi a împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele.