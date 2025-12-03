Adrian Pleşca, fondatorul formaţiilor Timpuri Noi şi Partizan, s-a stins din viaţă, la 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Pentru generaţii şi generaţii, Artan nu a fost doar un pionier al rockului alternativ, el a dat voce nemulţumirilor din societate, atunci când mai toţi tăceau. Artistul lasă în urmă o soţie, care i-a stat alături timp de 40 de ani, şi doi copii.

Vestea morţii lui Artan a picat ca un trăsnet pentru cunoscuţi. La 64 de ani, artistul avea agenda plină. A fost răpus însă de un atac cerebral şi s-a stins din viaţă la spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală.

"Artan, clar, prin vocea pe care o avea şi prin apariţia pe care o avea, era o stâncă. De asta el este Everestul rock-ului românesc", a declarat Răzvan Moldovan "Suedezu", coleg de trupă.

Viaţa lui Artan a fost mereu legată de muzică. A studiat vioara, pianul şi contrabasul în copilărie. A dat însă muzica clasică pe rock. Unul atipic pentru România aniilor '80, când a înfiinţat trupa Timpuri Noi. Pe ritmuri new-wave, Artan ridiculiza în versurile sale conformismul impus de regimul comunist.

"Şi acum este o enigmă pentru mine cum au reuşit să cânte toate piesele acelea în anii '80, când cenzura comunistă îţi punea capac la aproape orice făceai. Au avut curaj. Iar asta a inspirat foarte multe trupe româneşti din acea vreme", a declarat Cristian Hrubaru.

Anii '90 i-au adus un succes uriaş alături de Timpuri Noi. Clipul piesei "Perfect" a fost difuzat şi în străinătate, la MTV, o premieră pentru muzica românească.

"Pentru noi a fost o inspiraţie, pentru că vedeam că se poate. Cu un stil ciudat de muzică se poate să reuşeşti", susţine Vlad Gorneanu "Vlase", solist Zob şi prieten.

Când Timpuri Noi s-a destrămat, la începutul anilor 2000, Artan a rupt din nou topurile cu noua sa formaţie, Partizan.

"Era extrem de curios în tot ce înseamnă muzică, genuri muzicale, avea o fire experimentală, i-a plăcut toată viaţa să experimenteze cu toate genurile muzicale de pe pământ", a precizat Adrian Despot, cântăreţ Viţa de Vie.

Dezinvolt pe scenă, Artan a păstrat mereu discreţia când a venit vorba de viaţa personală. Era însă familist. Reliaţia cu soţia sa a început cu 4 decenii în urmă, iar cuplul are un băiat şi o fată.

Anul acesta, Artan a fost şi în centrul unei controverse. O tânără l-a acuzat că a încercat să o sărute în timpul unui concert. A fost şi momentul în care artistul a dezvăluit că are probleme de sănătate.

"Câteodată din cauza (...) tratamentului pe care îl iau, (...) mi se întâmplă lucruri mai bizare. Îmi pare foarte rău. (...) Să știți că eu lupt cu problema mea", a transmis atunci Artanu.

Artistul va fi înmormântat vineri, în cimitirul Pantelimon 2 din Capitală.

