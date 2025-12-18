Dezvăluiri şoc în cazul Rodicăi Stănoiu. Tânărul despre care s-a spus că ar fi fost iubitul ei spune că nu au avut o relaţie amoroasă şi că acuzaţiile sunt lansate de nepoatele care nu sunt de acord cu testamentul. Rodica Stănoiu a fost înmormântată astăzi pentru a doua oară în câteva zile, după ce a fost deshumată pentru autopsie

Juristul Marius Calotă, care i-a fost alături Rodicăi Stănoiu în ultimii ani ai vieţii sale, a vorbit pentru prima dată public despre relaţia pe care au avut-o. Bărbatul susţine că scandalul a degenerat din cauza averii.

"Despre testament ştie toată lumea, toţi cei implicaţi şi menţionaţi în testament. Doamna Rodica Stănoiu le-a explicat cu subiect şi predicat cam care este povestea testamentului. Dacă nişte unii dintre ei sunt nemulţumiţi, nu este problema mea. Relaţia noastră a fost o relaţie familială. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiţi, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotaţie în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine", a declarat juristul Marius Calotă.

Tânărul a venit două zile la rând la INML pentru a afla când va fi reînhumată Rodica Stănăoiu, însă fără succes. Nepoata femeii a preluat trupul neînsufleţit şi a înmormântat-o în absenţa lui. Nepoata fostei ministre a refuzat să comenteze acuzaţiile. "A fost o perioadă şi va fi întotdeauna o perioadă foarte grea pentru că ea nu va mai fi în vieţile noastre. Nu mă interesează acuzaţiile nimănui".

Rodica Stănoiu, înmormântată pentru a doua oară

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară în cimitirul Izvorul Nou, din zona Dristor, după ce luni procurorii au cerut deshumarea pentru efectuarea autopsiei. Acum, anchetatorii le-au permis rudelor să o înhumeze chiar dacă analizele toxicologice vor mai dura cel puţin două săptămâni.

Surse judiciare susţin că Rodica Stănoiu suferea de mai multe afecțiuni grave, printre care diabet zaharat şi o boală vasculară severă - ateromatoză, care duce la formarea de grăsime, colesterol şi calciu pe artere, crescând riscul de infarct.

"Au fost şase medici, bineînţeles, care au constat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurii legale, 45 de minute. Au fost şi organe de cercetare penală la faţa locului care au analizat corpul doamnei Rodica", a mai declarat Marius Calotă.

Marius Calotă s-a apropiat de Rodica Stănoiu în timpul pandemiei, după ce fostul ei soţ murise în 2017. Tânărul de 33 de ani a apărut la braţul fostei ministre la mai multe evenimente, ultima oară la funeraliile preşedintelui Ion Iliescu. În septembrie, Rodica Stănoiu a ajuns la spital cu o lovitură puternică la ochi, ea a susţinut că a alunecat pe un covor şi a căzut. Apoi, o lună mai târziu, ar fi fost internată la Obregia de nepoata ei, însă externată pe semnătură de Marius Calotă.

Rodica Stănoiu a lăsat în urmă o avere considerabilă

"Ştiu că dumnealui a insistat că trebuie să o ia acasă. Eu i-am spus că nu este cazul, că nu o văd suficient de întremată pentru a merge şi mi-a spus că va avea grijă dumnealui cu mama dumnealui care se va muta în aceeaşi casă şi că împreună vor reuşi să o supravegheze 24 din 24", a declarat Aura Preda, prietenă cu Rodica Stănoiu.

Rodica Stănoiu a lăsat în urmă o avere considerabilă: vile în Nisa, Bucureşti şi Constanţa estimate la milioane de euro, dar şi bijuterii, maşini de lux şi conturi bancare.

