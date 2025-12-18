Marius Calotă, cel despre care se spune că ar fi iubitul Rodicăi Stănoiu, susţine că aceasta a fost ca o mamă pentru el şi că nu ar fi avut o relaţie amoroasă. În plus, bărbatul vorbeşte şi despre testamentul pe care fostul ministru de Justiţie l-a lăsat.

„Toate acuzațiile astea minciunoase care se aduc la adresa mea sunt niște chestii nefondate, nu au un motiv concret la bază. Mi s-au adresat 11.000 de injuri și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea”, a declarat Marius Calotă.

"Ca o mamă"

Întrebat de unde au pornit aceste acuzaţii şi ce conţine testamentul Rodicăi Stănoiu, bărbatul a completat. „Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu vreau să le cunosc prea curând. Înțelegeți? Deci, cred că trebuie să păstrăm o eleganță în tot ce se întâmplă. Testamentul este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă niște unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea, vă spun. Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”.

Dovezi video şi audio

Cel considerat iubitul Rodicăi Stănoiu a vorbit şi despre ce s-a întâmplat în casă, în ziua în care fostul ministru a murit şi că are dovezi pentru toate acuzaţiile. „Au fost 6 medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurilor legale, timp de 45 de minute. În urma acestei resuscitări s-a constatat că a avut loc un stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului, care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video-audio în casă, sigur că da. Deci putem lămuri această chestiune foarte simplu (…) Sunt persoane nemulțumite care acum încearcă să facă un rău gratuit. Să-mi facă un rău gratuit. Dar vă spun, toate afirmațiile mincinoase vor fi dezmințite. Eu am dovezi palpabile, în concret vorbesc, pentru tot ce s-a spus la adresa mea. Asta vreau să știu toată lumea”, a mai declarat Marius Calotă.

