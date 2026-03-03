Antena Meniu Search
Video Român blocat în Abu Dhabi: Suntem în pericol. Ne trec rachete, drone pe deasupra capului. Evacuați-ne

Vlad Jipa, un român blocat în Abu Dhabi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, spune că situația nu stă deloc bine în zonă și face apel la autorități să prioritizeze situația.

de Andreea Filip

la 03.03.2026 , 10:43

Potrivit românului, cu o seară înainte seria deflagrațiilor a durat aproximativ o oră și a provocat panică în rândul locuitorilor.

"La noi, în Abu Dhabi, situația a fost destul de rea azi noapte. În jurul orei 3 a început cu o explozie foarte puternică, urmată de altele la fel de puternice. A durat cam o oră. Exploziile au fost atât de puternice încât vibrau geamurile", a povestit românul pentru Observator.

Apel către autoritățile române

Articolul continuă după reclamă

Vlad Jipa mai spune că pe cer au fost observate drone și rachete antiaeriene care le interceptau, iar intensitatea atacului ar fi fost mai mare decât precedentele. "Oricine vă spune că suntem ok, nu suntem. Suntem în pericol. Ne trec rachete, drone pe deasupra capului și putem avea oricând ghinionul ca una dintre ele să cadă lângă noi", a afirmat românul.

Acesta a menționat că autoritățile din Emirate au transmis un comunicat în care au precizat că ar fi fost vorba despre rachete balistice. "Vă imaginați, baza americană este la 30 de km de noi. Și la 1-2 km dacă este să cadă ne poate afecta foarte puternic. Contează și ce încărcături are. Nu are rost să vă explic, sunt foarte grave lucrurile", a mai spus acesta.

În final, românul a lansat un apel către autoritățile de la București. "Vă rugăm să prioritizați evacuarea noastră sub orice formă. Plătit de noi, neplătit de noi. Dar statul român trebuie să acționeze".

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

