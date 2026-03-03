Antena Meniu Search
Cine sunt românii exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical

Senatul a stabilit, luni, că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, cei spitalizați și femeile în concedii de maternitate să primească integral plata concediilor medicale.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 12:17
Senatorii au adoptat, în acest sens, un amendament la Ordonanța de urgența a Guvernului 91/2025, care prevede că prima zi de concediu medical nu este plătită. Conform agerpres.ro, s-au înregistrat 72 voturi "pentru" proiectul de aprobare a OUG 91/2025 cu amendamentul introdus, două voturi "contra" și opt abțineri.

Potrivit amendamentului adoptat, prevederile privind neplata primei zi de concediu nu se aplică în cazul concediilor medicale și indemnizațiilor pentru maternitate, a concediilor medicale și indemnizațiilor de risc maternal, astfel că va fi plătită prima zi de concediu medical.

De asemenea, aceste prevederi privind neplata primei zile nu se vor aplica nici în cazul concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate.

Totodată, nu se aplică în cazul certificatelor de concediu medical eliberate în situația bolnavilor care beneficiază de acordarea serviciilor medicale în regim de spitalizare, mai prevede amendamentul adoptat.

