Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini spectaculoase cu o avalanşă în Munţii Bucegi. Trei persoane au fost salvate de sub zăpadă

Un incident şocant a fost filmat în Munții Bucegi, unde un grup din care făceau parte şi salvatori montani a fost surprins de o avalanșă. Unul dintre salvamontişti a fost îngropat în zăpadă iar colegii săi s-au mobilizat să îl salveze.

de Claudiu Loghin

la 02.03.2026 , 14:17

Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cu privire la riscul crescut de avalanșă în Munții Bucegi care este valabilă până diseară.

Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze pe traseele alpine, mai ales fără echipament corespunzător.

"Din fericire, toată lumea este teafără, totul s-a întâmplat duminică, la coborârea din platoul Bucegi către baza salvamont în timpul desfăşurării etapei de iarnă a şcolii Salvamont, aproximativ 14 salvamontişti erau în două grupuri care se îndreptau spre baza naţională Salvamont, în momentul în care o zonă s-a desprins pe aproximativ 40 de metri, o zonă de placă de zăpadă şi a dus la acest incident, au fost trei salvamontişti îngropaţi în zăpadă. Doi din ei, până la nivelul genunchilor, au reuşit să iasă singuri din zăpadă, al treilea salvamontist a fost scos de sub zăpadă de colegii lui şi toată lumea este teafără. Este încă în vigoare o avertizare meteo privind riscul de avalanşă. La peste 1800 de metri, specialiştii aprecizază că riscul este mare, de grad 4, pe o scară de la 1 la 5, în Masivul Bucegi, iar la sub 1800 de metri, riscul este la nivelul 3, pe scară de la 1 la 5, lucru de care trebuie să ţină cont toţi cei care îşi propun deplasări în perioada următoare", a explicat Claudiu Loghin, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă
Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

imagini avalansa muntii bucegi avalansa bucegi
Înapoi la Homepage
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?
Observator » Evenimente » Imagini spectaculoase cu o avalanşă în Munţii Bucegi. Trei persoane au fost salvate de sub zăpadă