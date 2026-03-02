Oana Țoiu: Sunt 14.000 de români în Emiratele Arabe, dar avem un număr relativ mic de cazuri de urgență

„Relevant din discuția noastră, dincolo de palierul politic, poate fi și elementul esențial în acest moment, și anume siguranța cetățenilor români”, a declarat Țoiu, luni, la o conferință de presă.

Potrivit ministrului de Externe, în acest moment se află aproximativ 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, majoritatea fără probleme majore de securitate.

„În acest moment, din informații verificate și cu autoritățile emirateze, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre acești 14.000 de cetățeni avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Folosesc această diferențiere pentru că este justificat ca fiecare cetățean să simtă că este într-o situație dificilă”, a declarat Țoiu, luni, adăugând că autoritățile de la Abu Dhabi ecomandă ca cetățenii străini să rămână, cel puțin temporar, în locurile actuale de reședință sau în hotelurile în care sunt cazați.

Oana Țoiu a precizat că, deși a fost peste 700 de atacuri asupra EAU, aproape toate au fost interceptate cu succes.

Privind românii din Israel, ministrul a anunțat că sunt înregistrate câteva sute de cetățeni români aflați în diferite localități.

„În ceea ce privește situația cetățenilor români din Israel, în acest moment avem 140 de cetățeni români în Ierusalim, 39 în Tel Aviv, 38 sunt încă în grupul de pelerini prezenți în Bethleem, 11 în Haifa, 3 în Accra, 2 în Arab, 2 în Be'er Sheva, 2 în Ashdod, 1 în Bat Yam, 1 în Ierihon, 1 cetățean în Beit Jala, 1 cetățean în Cezarea, 1 cetățean în Eilat, 1 cetățean în Ein Bokek, 1 cetățean în Gedera, 5 cetățeni în Givat Shmuel, 2 cetățeni în Herzliya, 8 cetățeni în Lod, 3 cetățeni în Nazaret, 5 cetățeni în Metania, 2 cetățeni în Nahariya, 2 cetățeni în Ashdod, 2 cetățeni în nord-est, în Bu'eine Nujeidat. Acestea sunt cetățenii care s-au înregistrat la misiunea diplomatică. Mai avem un număr de cetățeni adițional cu dublă cetățenie, care au și statutul de rezidenți sau familie în Israel în acest moment”, a anunțat șefa diplomației de la București.

MAE monitorizează și situațiile medicale sensibile. În prezent, există patru cazuri medicale cu grad ridicat de urgență, printre care un cetățean operat recent pentru infarct și un altul diagnosticat cu insuficiență renală severă.

