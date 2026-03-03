Germania nu exclude un atac iranian asupra statelor NATO: "Acest pericol există, nu poate fi ignorat"

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, potrivit dpa.

"Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat", a declarat Johann Wadephul pentru postul public de televiziune ZDF, când a fost întrebat dacă ţările NATO ar putea fi vizate pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu escaladează.

Baza forţelor aeriene britanice de la Akrotiri, Cipru, a fost atacată cu o dronă de tip iraniană Shahed, au declarat oficialii. Alte două aparate aeriene fără pilot au fost interceptate în cursul zilei de luni, potrivit unor surse guvernamentale.

Cipru este ţară membră a Uniunii Europene, iar în prezent exercită preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, dar nu face parte din NATO.

Marea Britanie declară că este angajată într-o misiune militară defensivă în Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Germania nu-şi doreşte o implicare militară directă în Orientul Mijlociu

Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua măsuri militare defensive. Wadephul a precizat într-un interviu separat acordat Deutschlandfunk că "înţelege prin aceasta că soldaţii germani se apără dacă sunt atacaţi".

Ministrul german de externe a reiterat pentru ZDF că Germania nu va participa la nicio confruntare militară din Orientul Mijlociu. "De asemenea, nu punem la dispoziţie facilităţi militare în acest scop", a spus el, insistând că trebuie să continue eforturile pentru rezolvarea conflictului cu Iranul prin negocieri, potrivit Agerpres.

SUA şi Israelul au lansat sâmbătă o ofensivă la scară largă împotriva Iranului, declanşând o escaladare regională, după ce Teheranul a lansat rachete asupra bazelor americane din mai multe state din Golf.

