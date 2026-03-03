Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării. Va depune jurământul la ora 16.00 la Palatul Cotroceni

Mihai Dimian este noul ministru al Educației, după ce premierul Ilie Bolojan a transmis propunerea sa președintelui, iar Nicușor Dan a semnat decretul de numire. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 12:19
Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării Mihai Dimian - USV

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. 

Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. De la jumătatea lunii ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Cine este Mihai Dimian 

Articolul continuă după reclamă

Mihai Dimian are 51 de ani și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001). De asemenea, are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005). El a predat până în 2016 la Universitatea Howard din Washington, iar din 2024 este rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În perioada 2005-2006, Dimian a fost cercetător asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig, Germania „Cercetare în domeniul Modelării multi-scale, Fenomene asistate de zgomot”. Dimian a devenit profesor în 2012 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar din 2025 este rector al instituției.

 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

mihai dimian ministru al educatiei si cercetarii
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Ştiri politice » Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării. Va depune jurământul la ora 16.00 la Palatul Cotroceni