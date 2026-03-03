Mihai Dimian, noul ministru al Educației și Cercetării. Va depune jurământul la ora 16.00 la Palatul Cotroceni

Mihai Dimian este noul ministru al Educației, după ce premierul Ilie Bolojan a transmis propunerea sa președintelui, iar Nicușor Dan a semnat decretul de numire. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. De la jumătatea lunii ianuarie, timp de 45 de zile, premierul Bolojan a condus interimar instituția pentru că nu a găsit un înlocuitor.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian are 51 de ani și este licenţiat în matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1993-1997) şi în fizică, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (1997-2001). De asemenea, are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA (2001-2005). El a predat până în 2016 la Universitatea Howard din Washington, iar din 2024 este rector la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În perioada 2005-2006, Dimian a fost cercetător asociat la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig, Germania „Cercetare în domeniul Modelării multi-scale, Fenomene asistate de zgomot”. Dimian a devenit profesor în 2012 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, iar din 2025 este rector al instituției.

