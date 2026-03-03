Inflația în zona euro ar putea să crească semnificativ dacă un război prelungit în Orientul Mijlociu ar escalada, a avertizat economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu acordat publicației Financial Times. Potrivit acestuia, un astfel de scenariu ar putea încetini ritmul de creștere economică din regiune.

Inflația în zona € ar putea crește dacă războiul cu Iranul se prelungește, avertizează economistul-șef al BCE - Shutterstock

Este deja a patra zi de război în Orientul Mijlociu şi nu se întrevede un sfârşit, în condiţiile în care Israelul a atacat Libanul, iar Iranul şi-a continuat atacurile asupra statelor din Golf, ceea ce a dus la o creştere de peste 10% a preţurilor petrolului.

"În mod direct, o creştere a preţurilor la energie pune presiune asupra inflaţiei, în special pe termen scurt, iar un astfel de conflict ar fi negativ pentru activitatea economică", a declarat Lane. "Amploarea impactului şi implicaţiile pentru inflaţia pe termen mediu depind de amploarea şi durata conflictului", estimează economistul, adăugând că BCE monitorizează situaţia.

Dacă nu ar fi apărut un șoc major și de durată din Orientul Mijlociu, economia zonei euro creștea aproape de nivelul său potențial, a declarat economistul-șef al BCE. El a explicat că, în 2023 și 2024, economia a crescut mai lent decât ar fi putut. Din acest motiv, există încă resurse nefolosite, mai ales în industrie. Pentru ca aceste capacități să fie utilizate complet, ar fi nevoie de o perioadă de creștere economică mai puternică.

Articolul continuă după reclamă

Lane a mai spus că inflația, dacă nu luăm în calcul prețurile la energie care fluctuează mult, este încă peste ținta de 2% a BCE. În plus, salariile au crescut puțin mai mult decât se estima la finalul anului trecut. "Nu este un moment în care să ne asumăm riscuri în privința inflației", a subliniat oficialul BCE.

Inflaţia din zona euro se situează acum la 1,7%

Analizele făcute anterior de BCE au arătat că un astfel de război ar duce la o "creştere substanţială" a inflaţiei determinate de energie şi la o "scădere bruscă" a producţiei economice, dacă ar exista o scădere persistentă a aprovizionării cu energie din regiune, a precizat Lane.

Un studiu separat realizat de BCE în luna decembrie sugerează că o creştere permanentă a preţului petrolului de asemenea amploare ar putea majora inflaţia cu 0,5 puncte procentuale şi reduce creşterea economică cu 0,1 puncte procentuale.

Inflaţia din zona euro se situează acum la 1,7%, sub ţinta BCE de 2%, ceea ce sugerează că este puţin probabil ca o uşoară creştere a preţurilor să declanşeze acţiuni de politică monetară, mai ales că politica monetară acţionează cu întârzieri mari şi este considerată neputincioasă împotriva fluctuaţiilor pe termen scurt ale preţurilor.

Pentru moment, aşteptările inflaţioniste pe termen lung nu s-au modificat, iar pieţele continuă să nu se aştepte la modificare a dobânzii de politică monetară a BCE, care se situează la 2%, pe tot parcursul anului.

Iulia Iancu Like

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰