O postare despre cât a ajuns să coste o vacanță petrecută în Balcani a încins discuțiile în diaspora. Unii dintre cei plecați la muncă în străinătate spun că au cheltuit chiar și 4.000 de euro în trei săptămâni.

Cât de scump a devenit concediul acasă pentru cei plecați în străinătate. Prețurile au împărțit diaspora - Hepta

O postare pe Facebook despre costurile vacanțelor petrecute acasă, în Balcani, a stârnit o dezbatere aprinsă printre muncitorii din diaspora. Mulți spun că au cheltuit mai mult acolo decât într-o vacanță obișnuită în Europa de Vest, conform Blic, relatează Mediafax.

Vacanța în țara natală, gândită ca o pauză, se transformă tot mai des într-o lovitură pentru bugetul muncitorilor din diaspora. Prețurile la cazare, combustibil și servicii au crescut în regiune, iar costul unei vacanțe în Balcani ajunge uneori mai mare decât al uneia în destinații populare din Vest. Subiectul a revenit în atenție printr-o postare pe pagina de Facebook "Life in Germany", care a strâns sute de reacții.

Autorul postării a scris că a cheltuit aproape 4.000 de euro într-o vacanță de trei săptămâni în Croația și Bosnia. Suma a acoperit combustibilul, taxele de drum, restaurantele, cadourile și o nuntă la care a fost invitat.

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"Acolo, toată lumea crede că avem bani de aruncat", a scris el, adăugând că, imediat după întoarcere, prima cheltuială e chiria de 1.480 de euro.

Costuri mai ridicate decât în Vest

Comentariile de sub postare s-au împărțit rapid în două tabere. Unii utilizatori au confirmat că prețurile din Balcani au ajuns nejustificat de mari, chiar și pentru cineva cu venituri din Vest. Un comentator a dat exemplul unei cutii de bomboane, vândută cu 2,99 euro în Germania și cu 8,99 euro în Croația. "Încearcă tu să trăiești în Balcani cu un salariu balcanic", a scris el.

Alți utilizatori au pus suma pe seama cheltuielilor nechibzuite, nu a prețurilor din regiune. Unul dintre ei a scris că a stat două săptămâni în Bosnia și a cheltuit doar 700 de euro. Altul a glumit pe seama discrepanței dintre venituri și cheltuieli. "Noi, în Bosnia, primim 800 de euro pe lună și cheltuim 1.000. De unde vin ceilalți 200 - nu știm."

Dezbaterea reflectă o tensiune tot mai vizibilă între cei plecați la muncă în străinătate și cei rămași acasă, în jurul percepției despre bani și nivel de trai.