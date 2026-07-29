România are un nou campion mondial, iar trofeul vine din fotbalul virtual. Răzvan Puiu a câștigat Campionatul Mondial de EA Sports FC, jocul cunoscut până de curând drept FIFA. Noaptea trecută, campionul s-a întors acasă, unde a fost întâmpinat cu aplauze pe Aeroportul Otopeni.

La doar 22 de ani, Răzvan Puiu este primul român care câștigă Campionatul Mondial oficial al circuitului FC Pro, organizat de producătorul jocului.

Noaptea trecută, la întoarcerea în țară, familia, prietenii și susținătorii l-au așteptat în aeroport și l-au primit cu aplauze.

Răzvan Puiu, campion mondial la EA Sports FC: Mă simt mândru că am reușit să câștrig titlul ăsta, sunt foarte bucuros că am reușit să-mi schimb viața.

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Răzvan Puiu: Competitiv de la 16 ani.

Competiția s-a desfășurat la Paris și a reunit cei mai buni 36 de jucători din lume.

Românul a trecut de adversari din Turcia, Brazilia și Bulgaria, iar în marea finală l-a învins pe germanul Levy Rieck cu scorul de 6 la 5.

"În mare parte a fost plină de jucători din Europa de Est pentru că asta e regiunea cea mai puternică, și am reușit să trec de toți, de cele mai mari cluburi", a mai afirmat Răzvan Puiu.

Pentru performanță a fost recompensat cu 250.000 de dolari, cel mai mare premiu din cariera sa.

Titlul mondial vine după două sezoane consecutive în care Răzvan Puiu a câștigat e-Superliga, campionatul oficial de fotbal virtual din România. Victoria de la Paris îl urcă direct pe locul patru în clasamentul mondial al jucătorilor de FC Pro.

Performanța confirmă locul României printre națiunile importante din esports, după titlurile obținute în ultimii ani și în competițiile de Counter-Strike și League of Legends.