România, în fața unui risc major. CSAT: Suspendarea ROMATSA ar bloca traficul aerian şi ar afecta NATO

O eventuală suspendare a activităţii ROMATSA ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în şedinţa de luni şi au solicitat autorităţilor publice competente să găsească soluţii.

"O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic. Decizia Curţii de Apel nu este definitivă sau executorie", arată un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale transmis la finalul şedinţei CSAT de luni.

Acest blocaj operaţional, arată sursa citată, ar atrage o izolare geopolitică prin forţarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL.

"În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo şi de urgenţă, provocând prejudicii economice asimetrice şi blocarea lanţurilor strategice de aprovizionare. În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autorităţile publice cu competenţe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluţiilor privind continuarea serviciilor de navigaţie aeriană şi securitate a spaţiului aerian", precizează Administraţia Prezidenţială.

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"În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic", se arată în comunicatul CSAT.

Decizia Curţii de Apel nu este definitivă sau executorie.