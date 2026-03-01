Fugar cu mandat european pentru droguri, prins în Târgovişte după o tentativă de fugă ca în filme

Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost depistat de polițiștii din Târgoviște în timp ce conducea un autoturism, deși nu deținea permis de conducere, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa pe raza municipiului Târgovişte. Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat dispoziţiilor poliţiştilor, s-a procedat la urmărirea acestuia.

La un moment dat, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, iar autoturismul ar fi intrat într-un gard. Ulterior, acesta ar fi părăsit autovehiculul şi ar fi încercat să fugă, fiind însă prins şi imobilizat de poliţişti.

"În urma verificărilor în bazele de date ale Poliţiei Române, poliţiştii au constatat că şoferul, un bărbat, de 35 de ani, din municipiul Târgovişte, nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, s-a constatat faptul că pe numele acestuia era emis, de către Tribunalul Galaţi, un mandat european de arestare pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri, fiind condamnat la executarea unei pedepse de 4 ani şi 2 luni de închisoare", precizează reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Conform sursei citate, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, iar bărbatul a fost introdus în cadrul Penitenciarului Mărgineni, în vederea punerii în executare a mandatului.

