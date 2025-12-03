Statul român face credit ca să refacă mai multe clădiri simbol din ţară. În următorii ani vor fi restaurate sau construite de la zero 14 obiective turistice și culturale. Printre ele, şi Vila Regală din Mamaia, ridicată pentru Regina Maria în perioada interbelică. Toate aceste proiecte vor costa 280 de milioane de euro.

Vila Regală din Mamaia va fi transformată în Muzeul Național Regina Maria. Restaurarea implică consolidarea clădirii, refacerea acoperișului, și amenajările interioare.

"Adevărata provocare este în interior, de unde se vede acoperişul şubred. Tavanele au căzut, ferestrele şi uşile, totul în jur este vandalizat. Nimic nu mai aminteşte de eleganţa şi rafinamentul interbelic românesc", a transmis reporterul Observator Andreea Filip.

Vila Regală a fost construită în anii '20 pentru Regina Maria, după planurile arhitectului italian Mario Stoppa. Avea 35 de camere și i-a găzduit de-a lungul timpului pe Regele Ferdinand, Regele Mihai și Regina Elena. Pentru Regina Maria era destinaţia perfectă în fiecare vară.

Articolul continuă după reclamă

"Venea în vacanţe, mai ales vacanţele copiilor. Şi-a adus acolo copiii, inclusiv pe Carol al II-lea şi următorii copii, iar după aceea nepoţii. Regele Mihai, în copilărie, a venit acolo în vacanţa de vară. Există fotografie celebră cu prinţul Philip, soţul reginei Elisabeta din Marea Britanie", a declarat Diana Slav, ghid de turism.

O istorie din care s-a ales praful.

"După Revoluţie, palatul regal a fost, pe rând, restaurant, bar şi club de noapte, iar în 2003 imobilul a fost privatizat. Clădirea a devenit o dispută între firma care a cumpărat-o şi statul român. Abia în anul 2022, Curtea Supremă a anulat actul de vânzare-cumpărare", a mai transmis reporterul Observator Andreea Filip.

"În cei 30 de ani de paragină am văzut foarte clar cum a trecut dintr-o parte în alta. Reabilitarea unui castel de asemenea anvergură şi introducerea lui în circuitul turistic se va vedea ulterior, aşa cum am văzut şi Cazinoul, că a fost un mare plus", susţine Cristian Bărhălescu, fost secretar de stat în Ministerul Turismului.

Palatul Regal face parte din 14 obiective de cultură care vor fi reabilitate sau construite de la zero. Pe lista de investiţii se află construirea unei sălii de spectacole pentru Operei Națională din Iași, modernizarea Operei din București sau restaurarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu. Şi nu e tot.

"Vorbim despre construirea unui nou corp de clădire, chiar în curtea muzeului Antipa. Este nevoie de el pentru a depozita anumite colecţii, dar şi pentru a creea un spaţiu de expoziţie pe care clădirea dată în folosinţă în 1908 nu l-a avut niciodată. Lucrările ar urma să înceapă aici abia în 2028", a transmis reporterul Observator Andreea Milea.

Toate acestea vor costa 280 de milioane de euro, statul contribuie cu jumătate din sumă, iar pentru cealaltă jumătate se împrumută de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Banii vor fi primiţi treptat până în 2034. România are 20 de ani pentru rambursare.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰