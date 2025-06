România se pregătește de "majoratul în online". E un proiect de lege care propune ca vârsta minimă pentru a avea un cont pe rețelele sociale să fie 16 ani, iar accesul copiilor mai mici să se facă doar cu acordul părinților și printr-un filtru de securitate riguros. Inițiativa vine în contextul în care tot mai mulți copii se pierd în online, fără control, iar efectele sunt din ce in ce mai grave.

"Majoratului digital" la 16 ani vine cu reguli mai stricte pentru platformele care operează în România. "Dacă în offline vârsta majoratului este de 18 ani, în online este vârsta de 16 ani. Noi nu interzicem accesul copiilor în mediul online, dar acest acces de face cu un dublu filtru. O dată control parental. Conţinutul să fie adresat vârstei lor. Un anumit conţinut ajunge la un copil de 10 ani şi altul ajunge la un copil de 17 ani. Venim cu o soluţie tehnică la nivel european", a declarat Nicoleta Pauliuc, iniţiatorul proiectului.

În Franţa, Macron vrea să interzică total accesul minorilor sub 15 ani pe reţelele de socializare

Tinerii recunosc că își fac conturi pe rețelele sociale încă din gimnaziu, pentru că reusesc cu uşurinţă să păcălească filtrele. "Am de la vârstă de 12 ani Facebook şi apoi Instagram şi după TikTok. Tiktok-ul şi Instagramul au fost o problemă. Am blocat oameni care mi se păreau foarte dubioşi. Am încercat să las telefonul jos în momentul ăla", spune o tânără. "Sunt şi lucruri bune de învăţat, dar de multe ori se întâmplă să îi ducă în alte direcţii greşite", spune o mamă.

"Eu aş propune ceva şi mai complex şi anume ca reţelele sociale care operează şi în România să fie obligate de lege să ceară utilizatorilor buletinele. Deci pe baza cărţii de identitate să îţi poţi face cont. În felul acesta am evita conturile false şi am evita evident inclusiv ca minorii să îşi facă conturi dacă legea nu le permite", a declarat Răzvan Pascu, antreprenor. Autorităţile spun că urmăresc, astfel, să controleze accesul copiilor în mediul online.

TikTok, Instagram și Facebook impun o limită de 13 ani pentru crearea unui cont. În realitate, putem introduce orice dată de naștere pentru că platformele nu verifică dacă este reală. Așa se face că aproximativ 80% dintre copiii români cu vârste între 9 și 16 ani au cel puțin un cont pe rețelele de socializare. "Vedem un nivel crescut de depresie, de anxietate, diverse tulburări de comportament sau de conduită, tristețe, izolare. Vedem provocări, copii care nu au un discernământ bine pus la punct", a declarat Gabriela Malouf, psiholog. În Franţa, Emmanuel Macron vrea să interzică total accesul minorilor sub 15 ani pe reţelele de socializare. Comisia Europeană s-a opus insă acestei idei, dar a lăsat calea liberă statelor membre ale UE să ia o astfel de măsură la nivel naţional.

