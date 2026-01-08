Trafic oprit sau restricţionat în mai multe judeţe din cauza ninsorii. Lista drumurilor afectate

Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud. Poliția Română transmite că sunt impuse restricții de circulație în județul Caraș-Severin, pe drumul spre Timișoara, în urma ninsorilor abundente. Traficul este afectat şi pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, dar și pe DN 58, între localitățile Soceni și Brebu. În momentul de față, autoritățile acționează pentru deszăpezire.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivel naţional se circulă în general în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant. În zona de sud a ţării sunt precipitaţii sub formă de ploaie, pe alocuri fiind condiţii de formare a poleiului, acţionându-se cu material antiderapant.

La ora 10:00, erau în vigoare următoarele restricții de circulație, ca urmare a condițiilor meteorologice:

I. Județul Argeș - restricție tonaj pentru auto mai mari de 7.5 tone:

- DN 73, localitatea Valea Mare Pravăț, tronson kilometric 54 - 92, din cauza viscolului puternic;

II. Județul Brașov - trafic blocat pe:

- DN 73A, localitatea Râșnov, în urma unui autocamion care a derapat;

III. Județul Caraș-Severin - trafic alternativ, pe un sens, din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pe:

- DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș;

- DN 58, între localitățile Soceni și Brebu;

IV. Județul Gorj - trafic blocat pe:

- DN 66, km. 116, limita cu județul Hunedoara, în urma unui autocamion care a derapat.

Coduri portocalii de ninsori şi viscol în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat, până vineri dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până vineri dimineaţa în zone din Oltenia, Transilvania şi Banat.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 - 23:00, va fi Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, unde rafalele vântului vor ajunge la 70 - 90 km/h.

De asemenea, în acelaşi interval orar, va fi în vigoare un al doilea Cod portocaliu de vreme rea, caracterizată de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, în Carpaţii Meridionali şi în sudul Carpaţilor Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 de metri. Vântul va avea rafale de peste 85 - 120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Totodată, în perioada 8 ianuarie, ora 23:00 - 9 ianuarie, ora 10:00, un Cod portocaliu de viscol puternic va continua să fie valabil în Carpaţii Meridionali şi în sudul Carpaţilor Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de peste 85 - 120 km/h, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

