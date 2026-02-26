O companie din China a oferit angajaților 70 la sută din profitul anual.

- Compania care le-a dat angajaților 70% din profit: peste 26 de milioane de dolari

Mesele la petrecerea de Anul Nou Chinezesc au fost pur şi simplu acoperite cu bani, 26 de milioane de dolari. Regula serii a fost una neobișnuită: angajații au plecat acasă cu suma exactă pe care au reușit să o numere corect într-un timp limitat.

Un singur angajat a stabilit recordul serii și a câștigat peste 13.000 de dolari.

