Compania care le-a dat angajaților 70% din profit: peste 26 de milioane de dolari
O companie din China a oferit angajaților 70 la sută din profitul anual.
- Compania care le-a dat angajaților 70% din profit: peste 26 de milioane de dolari
Mesele la petrecerea de Anul Nou Chinezesc au fost pur şi simplu acoperite cu bani, 26 de milioane de dolari. Regula serii a fost una neobișnuită: angajații au plecat acasă cu suma exactă pe care au reușit să o numere corect într-un timp limitat.
Un singur angajat a stabilit recordul serii și a câștigat peste 13.000 de dolari.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰