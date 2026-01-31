Într-o industrie în care regulile nu se discută, Dana Iuga le-a încălcat pe toate. Așa s-a născut un brand românesc care a ajuns pe covorul roșu de la Hollywood. Invitată la SHERO, podcastul Alessandrei Stoicescu, creatoarea pantofilor purtați de Jennifer Lopez, Heidi Klum şi care apar în serialul fenomen Emily in Paris, vorbește despre puterea manifestării și despre reușita unui brand agresiv.

Dana Iuga este o femeie curajoasă şi extrem de disciplinată. Creaţiile ei sunt simbolul stilului rebel şi sofisticat, care nu se confromează. Dictează reguli şi impune tendinţe.

"Sunt niște reguli. Așa se face. Da, așa se face. Nimeni nu întreabă de ce. Punct. Și atunci am zis: ok, eu o să fac altceva. Iau aceste metale, le tai partea din spate și le pun direct pe piele. O să fie metalul direct pe piele. Si toată lumea a spus: stai, o să jeneze, nu o să fie bine, nu o să poți. Da, vă zic, toată lumea a spus: nu se poate. Păi nu ai încercat. Și dacă încerci, se poate", spune Dana Iuga.

Și-a pus în minte că Jennifer Lopez este vedeta care i-ar purta cel mai bine pantofii și nu s-a oprit până când diva nu i-a încălţat. Un vis care părea imposibil pentru o fată pornită din Mărginimea Sibiului a devenit realitate.

"Mi-am pus poză, la final, la telefon – este SF, dar așa s-a întâmplat – cu Jennifer Lopez, care apărea într-o poză cu Maluma. Și mi-am spus că mi se pare că Jennifer Lopez mi se potrivește în momentul ăla. În februarie ne-au scris stiliștii. Jennifer Lopez".

I s-au închis multe uși în față, dar a știut mereu că, dacă nu va fi ca toată lumea, va reuși. Povestea de viață a Danei Iuga o puteți urmări în podcastul SHERO, pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.

