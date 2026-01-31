După ani în şir de aşteptare, la capătul unei fertilizări in vitro, după nouă luni de sarcină un cuplu de americani se vede pus într-o situaţie puţin spus complicată. Testele ADN au confirmat negru pe alb ce se vedea, de altfel, cu ochiul liber: bebeluşul nu e al lor. Şi când îi veţi vedea împreună, veţi înţelege de ce spun asta.

În urmă cu cinci ani, Tiffany şi soţul ei au ales o clinică renumită pentru a se asigura că atunci când îşi vor dori un copil nu va fi prea târziu pentru ei: şi-au congelat embrionii. Anul trecut, femeia a trecut printr-o fertilizare în vitro. Iar după nouă luni de sarcină a născut o fetiţă perfect sănătoasă. Dar a ştiut, din prima clipă, că micuţa Shea nu e a lor.

"Este un coşmar absolut pentru toate părţile implicate", a declarat Albert Yonfa, avocat.

"Pentru părinţi este evident că asta a devenit o povară care le va afecta întreaga viaţă. Dar şi pe cea a copilului", a declarat Dominque Jodry, medic.

Articolul continuă după reclamă

S-au trezit cu un bebeluș străin

Cuplul a cerut explicaţii reprezentanţilor clinicii iar testele genetice au arătat că Shea e a altcuiva. Şi de-atunci soţii Score se întreabă unde e copilul rezultat din embrionii lor, dacă ei au primit la fertilizare materialul genetic al unor necunoscuţi.

"Întrebarea interesantă care apare este: care sunt drepturile pe care ei, ca părinţi biologici le au faţă de părinţii genetici ai copilului pe care speră că îi vor identifica? Asta este o întrebare la care legea va trebui să răspundă. Pentru că, din nefericire, sunt greşeli se întâmplă foarte, foarte rar, dar se întâmplă", a declarat Mara Hatfield, avocat.

"Sunt standarde foarte clare de îngrijire cu privire la tratamentele de fertilizare şi transferurile de embrioni. Iar clinicile reputate de fertilizare au protocoale stricte de siguranţă", a declarat Dominque Jodry, medic.

Soţii Score solicită clinicii medicale să plătească pentru testarea genetică a fiecărui copil născut din embrioni implantați în ultimii cinci ani, în speranţa că îşi vor găsi vreodată copilul biologic, dar şi pentru a afla dacă şi alte familii ar fi fost afectate de astfel de erori medicale. Dar centrul se ascunde după probleme legate de confidențialitate. Clinica a fost amendată în urmă cu doi ani pentru că folosea echipamente sub standardele de performanţă, dar amenda nu a fost suficient de mare cât să le ridice un semn de întrebare clienţilor.

Tiffany Score e acum cu inima frântă: s-a ataşat de micuţa pe care a purtat-o în pântec, dar ştie că, moral, fiica ei ar trebui să ajungă în grija părinților ei genetici, atâta timp cât aceștia sunt apți, capabili și dispuși să o ia în grijă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰