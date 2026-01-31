Antena Meniu Search
După ani în şir de aşteptare, la capătul unei fertilizări in vitro, după nouă luni de sarcină un cuplu de americani se vede pus într-o situaţie puţin spus complicată. Testele ADN au confirmat negru pe alb ce se vedea, de altfel, cu ochiul liber: bebeluşul nu e al lor. Şi când îi veţi vedea împreună, veţi înţelege de ce spun asta.

În urmă cu cinci ani, Tiffany şi soţul ei au ales o clinică renumită pentru a se asigura că atunci când îşi vor dori un copil nu va fi prea târziu pentru ei: şi-au congelat embrionii. Anul trecut, femeia a trecut printr-o fertilizare în vitro. Iar după nouă luni de sarcină a născut o fetiţă perfect sănătoasă. Dar a ştiut, din prima clipă, că micuţa Shea nu e a lor. 

"Este un coşmar absolut pentru toate părţile implicate", a declarat Albert Yonfa, avocat.

"Pentru părinţi este evident că asta a devenit o povară care le va afecta întreaga viaţă. Dar şi pe cea a copilului", a declarat Dominque Jodry, medic.

S-au trezit cu un bebeluș străin

Cuplul a cerut explicaţii reprezentanţilor clinicii iar testele genetice au arătat că Shea e a altcuiva. Şi de-atunci soţii Score se întreabă unde e copilul rezultat din embrionii lor, dacă ei au primit la fertilizare materialul genetic al unor necunoscuţi.

"Întrebarea interesantă care apare este: care sunt drepturile pe care ei, ca părinţi biologici le au faţă de părinţii genetici ai copilului pe care speră că îi vor identifica? Asta este o întrebare la care legea va trebui să răspundă. Pentru că, din nefericire, sunt greşeli se întâmplă foarte, foarte rar, dar se întâmplă", a declarat Mara Hatfield, avocat.

"Sunt standarde foarte clare de îngrijire cu privire la tratamentele de fertilizare şi transferurile de embrioni. Iar clinicile reputate de fertilizare au protocoale stricte de siguranţă", a declarat Dominque Jodry, medic.

Soţii Score solicită clinicii medicale să plătească pentru testarea genetică a fiecărui copil născut din embrioni implantați în ultimii cinci ani, în speranţa că îşi vor găsi vreodată copilul biologic, dar şi pentru a afla dacă şi alte familii ar fi fost afectate de astfel de erori medicale. Dar centrul se ascunde după probleme legate de confidențialitate. Clinica a fost amendată în urmă cu doi ani pentru că folosea echipamente sub standardele de performanţă, dar amenda nu a fost suficient de mare cât să le ridice un semn de întrebare clienţilor.

Tiffany Score e acum cu inima frântă: s-a ataşat de micuţa pe care a purtat-o în pântec, dar ştie că, moral, fiica ei ar trebui să ajungă în grija părinților ei genetici, atâta timp cât aceștia sunt apți, capabili și dispuși să o ia în grijă.

