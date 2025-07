"Îi străluceau ochii foarte puternic. ... Am zis că este satana, că mi se arată viziune pentru că eu nu am ştiut de acest animal. Am văzut ceva care nu ştiu ce era, nici câine deformat, nici pisică, că prea era urâtă, era sperietoare" a relatat o localnică înspăimântată.

Îngrijioraţi, oamenii sună la 112 de două zile, însă de fiecare dată, până să ajungă poliţia, sălbăticiunea se face nevăzută.

"Sălbăticiunea a fost căutată aproximativ două săptămâni în Bulgaria. Se crede că animalul a evadat dintr-o colecţie privată şi ilegală de animale exotice, un fel de grădină zoologică neautorizată. Autorităţile bulgare au renunţat recent la starea de haos creată, asta pentru că animalul ar fi ajuns între timp pe teritoriul României.

"Totul a început duminică, atunci când un cetăţean ar fi văzut pantera în zona Puieni. De atunci, autorităţile din Giurgiu sunt în alertă, mai ales că în noaptea de dumincă spre luni un al doilea apel la 112 anunţa prezenţa felinei în zona Istru, la o distanţă de aproximativ 18 km faţă de prima locaţie. Cele două sesizări au fost direcţionate către reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.

Prădătorul a fost căutat intens - inclusiv cu drone, camere termice, capcane și momeli, însă fără succes. Deși pericolul nu este confirmat oficial, prezența unei feline mari în libertate nu este exclusă, iar cei care locuiesc în zonă sunt sfătuiţi să evite deplasările în zonele împădurite din apropiere și să anunțe imediat dacă observă vreun animal suspect. Este important să nu se apropie și să nu încerce să îl captureze singuri, pentru siguranța personală" a relatat situaţia reporterul Observator Ana Maria Munteanu.

