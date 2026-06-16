Vacanţe distruse pe şoselele din Grecia! Românii sunt în topul şoferilor care provoacă cele mai multe accidente rutiere acolo. Oboseala acumulată după un drum lung şi nerăbdarea de a ajunge pe plajă sunt cauzele principale. Experţii în siguranţă rutieră ne spun acum ce trebuie să facem ca să fim în afara oricărui pericol.

Pe şoselele Greciei au fost înregistrate aproape 5.000 de accidente în care au fost implicate maşini din afara ţării, anul trecut. Bulgarii le-au comis pe cele mai multe, aproape 1.300, urmaţi de germani şi români. Vacanţa incepe cu bagajele in portbagaj doar că intre plecare si plajă sunt peste 12 ore de condus, timp in care graba, oboseala si neatentia pot transforma drumul spre relaxare intr-un drum spre spital. Anul trecut, aproape 500 de masini cu numere de Romania au fost implicate in accidente pe soselele elene.

Multe accidente se produc şi pentru că în Grecia există o lege de circulaţie diferită

Grav este că multe sunt accidente în lanţ care puteau fi evitate dacă şoferii nu făceau excese. "Mai mult de două ore la volan înseamnă oboseală. Este un factor principal, nu trebuie să ne grăbim. După două ore, două trei ore de condus, urmează să luăm o pauză, de cel puţin 15 minute, coborâm de la volan, ne relaxăm", a declarat Aurel Moraru, specialist în domeniul rutier. Experţii în siguranţă rutieră avertizează că există două intervale critice pentru şoferi. Primul, noaptea, între orele două şi şase, când organismul este obişnuit să doarmă, iar doilea între orele 14 şi 16 când traficul este mai intens, iar oboseala acumulată încetineşte reflexele.

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Multe accidente se produc şi pentru că în Grecia există o lege de circulaţie diferită: în sensul giratoriu trebuie să acorzi prioritate maşinilor care vin din dreapta. La noi, prioritate are cine intră în giratoriu. Dacă maşina este serios avariată, şoferul ar putea plăti peste 10.000 de lei ca să o ducă în România pe platformă. Cei care au asigurare de călătorie sunt scutiţi, însă, de cheltuieli neprevăzute. O poliţă pentru doua saptamani de vacanţă costă 115 de lei si acopera daunele autoturismului. Cine vrea si asigurare de sănătate, plăteşte încă 35 de lei.

"Din poliţele emise, undeva la 30-35% au avut daune. Dacă discutăm de o tamponare uşoară ne înţelegem la faţa locului, completăm formularul de constatare amiabilă. Când avem vătămări corporale, cei care suferă în urma evenimentului rutier sunt preluaţi automat de sistemul naţional de urgenţă al Greciei", a declarat Marius Constantinescu, broker de asigurări. Cel puţin un milion şi jumătate de români merg în fiecare an în vacanţă în Grecia, opt din 10 cu maşina.